OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI: Letnje temperature, pa onda sneg!

Vreme će u Srbiji do samog kraja sedmice biti iznad proseka za ovo doba godine, ali promenljivo i to do letnjih temperatura. Na severu i zapadu Srbije očekuje se vreme svežije u osnosu na ostatak zemlje i to uz temperature od 18 do 22 stepena Celzijusovih, dok će u ostalim krajevima stići do 25. podeoka.

Očekuje se da najtopliji dan bude subota i to na jugoistoku, sa letnjim temperaturama od 27 stepeni.

Inače, prosečne minimalne temperature za ovo doba godine su od 10 do 14 stepeni, a tokom ove sedmice skala će se pomeriti za 10 do 15 stepeni iznad!

Zbog česte ciklonske aktivnosti sa Jadrana i Mediterana, vreme će biti promenljivo, a južno strujanje donosi nove količine peska iz Sahare koji kišu čini prljavom, što će se lako uočiti na vozilima, ali i drugim predmetima nakon prestanka padavina.

Ova pojava potpuno je uobičajena u ovoj situaciji!

Kiša će u Srbiji padati tokom noći ka čestvrtku, uzrokovana talasom sa Jadranskog mora, a u petak i subotu dolazi i do povremenih pljuskova sa grmljavinom, praćenih sunčanim periodima.

Najviša koncentracija kiše biće u noći između subote i nedelje.

U nedelju u našu zemlju stiže hladni front koji sa sobom nosi zahlađenje na severu i zapadu, tako da u tim predelima temperatura neće biti viša od 15 stepeni.

Sa druge strane, jug i jugoistok ostaće topli, uz tempertuee iznad 20 stepeni.

Na samom početku naredne sedmice dolazi do osetnog zahlađenja zbog hladne vazdušne mase sa severa, zbog koje temperatura pada za 10 do 15 stepeni.

Prognozirano je duvanje severozapadnog vetra uz kišu.

Na višim planinama se očekuju snežne padavine, te spuštanje snežne granice lokalno na manje od 1000 metara nadmorske visine.

Maksimalna dnevna temperatura u pšonedeljak i utorak biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.

Nakon toga padavine prestaju, ali najhladnije vreme biće u sredu i to od 6 do 10 stepeni, u Beogradu do 8, što su temperature znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Stabilizacija vremena očekuje se tek od 20. marta, kao i porast temperature.

Na samom ulazu u proleće vreme će biti sunčano, ali, uz jutarnji mraz i maksimalne temperature od 13 do 19 stepeni.

Autor: Snežana Milovanov