Đurđević Stamenkovski: Srbija prvi put podiže spomen-kompleks sa imenima više od 8.000 srpskih žrtava sa prostora današnje Hrvatske

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas u Banjaluci, nakon ceremonije polaganja venaca na Spomenik poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, da su na dan kada se Srbija seća stradalih u zločinačkoj operaciji „Oluja“ započeti radovi na izgradnji Spomen-kompleksa kod crkve Banstol u Sremskim Karlovcima, posvećenog svim ubijenim, poginulim i nestalim Srbima na prostoru današnje Republike Hrvatske.

„Kada dođe avgust, svaki Srbin seti se kolona, zavičaja koji je ostao iza leđa i hiljada porodica koje su preko noći izgubile svoj dom. Oluja je pogrom i živa rana koja se ne meri godinama, već uspomenama koje nikada nisu prestale da bole“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da Banstol već decenijama predstavlja mesto okupljanja Krajišnika, mesto gde su čuvane uspomene, delile se suze i negovala nada, a da će izgradnjom memorijalnog kompleksa postati i trajno mesto nacionalnog sećanja.

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„Poseban značaj ovog spomen-kompleksa jeste u tome što će po prvi put na jednom mestu biti uklesana imena više od osam hiljada ubijenih, poginulih i nestalih Srba sa prostora današnje Republike Hrvatske. To neće biti samo spisak žrtava, već svedočanstvo da su ti ljudi živeli, voleli, podizali svoje porodice i imali svoje domove. Iza svakog imena stoji jedan život, jedna porodica, jedan zavičaj i jedna neprebolna rana. Dok su njihova imena uklesana u kamen, ona nikada neće biti izbrisana iz pamćenja srpskog naroda“, naglasila je ministarka.

Prema njenim rečima, ovaj memorijalni kompleks nije samo spomenik prošlosti, već zavet da srpske žrtve nikada neće biti prepuštene zaboravu.

„Država ima obavezu da pamti onda kada vreme preti da izbriše uspomene. Ne zato da bismo živeli u prošlosti, već zato što narod koji izgubi sećanje na svoje žrtve gubi deo sebe. Pamćenje nije teret, već dug prema onima koji više nisu sa nama i zavet generacijama koje dolaze“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je zaključila da će izgradnjom ovog kompleksa Srbija ispuniti dug prema svima koji su stradali samo zato što su bili Srbi, a Bandstol postati mesto na kome će buduće generacije čuvati uspomenu na nevine žrtve i istinu o njihovom stradanju.