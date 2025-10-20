Izvor: Kurir.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | |

MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA OBELEŽAVANJU 81. GODIŠNJICE OD OSLOBOĐENJA BEOGRADA: Ministarka će položiti vence na Spomenik Crvenoarmejcu

Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodiće danas centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja 81. godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.

Nakon polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu, na spomen obeležje Oslobodilaca Beograda, delegacije će položiti ruže kod "Večnog plamena", a vence i cveće na Spomenik Crvenoarmejcu.

Na kraju državne ceremonije zvaničnici će se upisati u spomen-knjigu na predviđenom mestu na izlasku sa Groblja oslobodilaca Beograda.

Beogradska operacija ili Beogradska ofanziva predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu, a trajala je od 12. do 20. oktobra 1944. godine.

Predstavljala je deo opsežnog operativnog plana Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije i Prve armijske grupe NOV i POJ, nadovezujući se bez zastoja na operacije u istočnoj Srbiji i nastavljajući se gonjenjem neprijatelja kroz Srem.

Združene jedinice NOV i POJ i Crvene armije nanele su u ovoj operaciji Nemačkoj težak poraz, oslobodile Beograd, glavni grad Jugoslavije i veliki deo Srbije.

Beogradskom operacijom okončana je 1.287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije, a Beograd je po oslobođenju, nakon šestodnevnih borbi, postao vojni, politički i administrativni centar i sedište vlade nove Demokratske Federativne Jugoslavije.

U borbama za oslobođenje Beograda od 14. do 20. oktobra poginula su 2.953 borca NOVJ i oko 960 crvenoarmejaca od kojih je većina sahranjena na Groblju oslobodilaca Beograda.

