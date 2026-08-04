Prof. dr Vlado Đajić: Prva pokretna ambulanta za prevenciju moždanog udara spremna za prve preglede u Republici Srpskoj

Prva pokretna ambulanta za besplatne preventivne preglede krvnih sudova vrata i glave spremna je za rad i uskoro će početi da prima prve pacijente širom Republike Srpske, saopštio je prof. dr Vlado Đajić.

Kako je naveo, građani će imati priliku da besplatno obave preventivne preglede, a o tačnim terminima i lokacijama biće blagovremeno obavešteni.

Pokretna ambulanta za besplatne preventivne preglede krvnih sudova vrata i glave je spremna, kao što sam i obećao. Uskoro nastavljamo sa pregledima širom Republike Srpske - poručio je Đajić.

On je podsetio da je moždani udar jedna od najtežih bolesti, koja u približno trećini slučajeva ima smrtni ishod, dok kod druge trećine pacijenata ostavlja trajni invaliditet i zavisnost od tuđe pomoći. Samo oko trećine obolelih uspešno se oporavi.

Zbog toga je, kako ističe, prevencija od ključnog značaja, jer pravovremeno otkrivanje faktora rizika može spasiti život.

Građani će o rasporedu pregleda, terminima i lokacijama na kojima će pokretna ambulanta biti dostupna biti obavešteni na vreme.

Autor: D.B.