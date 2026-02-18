Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina u radnoj poseti Boru i Knjaževcu

Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina, posetio je danas Bor i Knjaževac.



U Boru je ministar imao konstruktivan razgovor sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem, tokom kojeg je bilo reči o aktuelnoj situaciji u Borskom okrugu. Poseban akcenat stavljen je na projekte koje će Ministarstvo informisanja i telekomunikacija realizovati tokom ove godine u Boru, pre svega na projekat razvoja širokopojasnog interneta u ruralnim područjima, koji ima za cilj unapređenje digitalne povezanosti i ravnomerniji razvoj.

Ministar je zatim razgovarao sa predstavnicima lokalnih medija iz Borskog okruga. Tom prilikom predstavnici medija ukazali su na izazove i prepreke sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali su istovremeno istakli da cene posvećenost ministra Bratine rešavanju konkretnih pitanja od značaja za lokalnu zajednicu i unapređenje medijskog okruženja.



Nakon posete Boru, ministar se u Knjaževcu sastao sa predsednikom opštine Milanom Đokićem. Razgovor je protekao u prijateljskoj i radnoj atmosferi, uz naglasak na mogućnosti dalje saradnje i podrške projektima koji doprinose razvoju opštine i boljem informisanju građana.



Ministarstvo informisanja i telekomunikacija nastaviće da kroz partnerstvo sa lokalnim samoupravama i medijima aktivno radi na unapređenju digitalne infrastrukture, jačanju medijskog sektora i stvaranju uslova za ravnomerni razvoj svih delova Srbije, u interesu građana i budućnosti naše zemlje.

Autor: D.Bošković