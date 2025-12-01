AKTUELNO

Stručni skup 'Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija'

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ||

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina boravio je u radnoj poseti Kruševcu.

Ministar Bratina otvorio je stručni skup "Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija" na kojem je istakao značaj veštačke inteligencije.

Ministar se nakon stručnog skupa sastao sa gradonačelnikom Kruševca, Ivanom Manojlovićem. Tokom razgovora razmatrani su prioriteti u oblasti informisanja i telekomunikacija, uključujući saradnju sa lokalnim medijima, podršku njihovom radu, konkurse za sufinansiranje medijskih projekata, kao i inicijative za jačanje digitalnih kompetencija mladih kroz formiranje digitalnih centara u školama.

Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Posebna pažnja posvećena je realizaciji projekata širokopojasnog interneta, planiranom uvođenju 5G mreže u Srbiji i rešavanju problema u telekomunikacionoj pokrivenosti na teritoriji Kruševca i okolnih opština. Razgovarano je i o inicijativama za osnivanje novih obrazovnih programa i fakulteta usmerenih ka sektoru telekomunikacija.

Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Na sastanku sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga g. Ivanom Anđelićem i predstavnicima opština Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac razmotrene su aktivnosti Ministarstva i izneti izazovi lokalnih samouprava u oblasti informisanja i telekomunikacija.

Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Ministar Bratina istakao je značaj razvoja satelitske tehnologije kao preduslova digitalne samostalnosti Srbije, kao i važnost projekata koji podstiču digitalno opismenjavanje mladih i starijih, naročito u ruralnim područjima. Kao primer dobre prakse navedena je opština Ćićevac, koja je uspešno realizovala projekat uvođenja brzog širokopojasnog interneta.

Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Autor: S.M.

