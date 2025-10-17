Srbija i Rusija jačaju savez – Bratina dogovorio ključne poteze u Moskvi!

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina boravio je u Moskvi, gde je imao niz važnih sastanaka sa visokim ruskim zvaničnicima.

U fokusu razgovora bilo je jačanje tradicionalno bliskih odnosa između Srbije i Rusije, kao i saradnja u oblasti kulture, obrazovanja i informacione bezbednosti.

Bratina se najpre sastao sa direktorom Federalne agencije za poslove Zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju, Evgenijem Primakovim. Sastanku je prisustvovala i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Miliца Đurđević Stamenkovski. Sagovornici su se saglasili da je očuvanje stabilnosti i saradnje od ključnog značaja u današnjim turbulentnim okolnostima.

Dogovorena je razmena iskustava i intenziviranje saradnje u oblastima očuvanja tradicije, kulture sećanja, kao i uvođenje ruskog jezika u škole i jačanje aktivnosti Ruskog doma u Srbiji.

Ministar Bratina se potom sastao sa pomoćnikom predsednika Ruske Federacije za obrazovanje, Vladimirom Mihajlovičem Filipovim, s kojim je razgovarao o unapređenju obrazovne saradnje.

Poseban značaj imao je sastanak u Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije sa zamenikom ministra Sergejem Veršinjinom. Tema razgovora bila je informaciona bezbednost, za koju je istaknuto da je trenutno loše regulisana na međunarodnom nivou. Sagovornici su se saglasili da je neophodno usaglasiti i potpisati međunarodnu konvenciju koja bi štitila suverenitet država i sprečila mešanje u unutrašnja pitanja.

Veršinjin je potvrdio da Rusija ostaje čvrsto opredeljena da pruža političku podršku Srbiji u vođenju njene suverenističke politike, na čemu mu se ministar Bratina posebno zahvalio.

Autor: Dalibor Stankov