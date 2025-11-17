AKTUELNO

Ministar Bratina otvorio međunarodnu konferenciju 'Mediji za medije regiona' u Vrnjačkoj Banji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija/Ognjen Popovic ||

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina prisustvovao je danas na Međunarodnoj stručnoj konferenciji pod nazivom “Mediji za medije regiona” koja se održava danas i sutra ( 17. i 18. novembra) u Vrnjačkoj Banji.

Pored ministra Bratine na konferenciji govorili su i Slađana Ostojić, predsednica PROUNS-a, Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Luka Gašević, zamenik gradonačelnika Niša i Miloš Garić, član Saveta REM-a.

Foto: Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija/Ognjen Popovic

Ova dvodnevna konferencija okuplja medijske profesionalce iz Srbije i zemalja regiona, sa ciljem razmene znanja, iskustava i zajedničkog delovanja na unapređenju lokalnog i regionalnog informisanja.

Foto: Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija/Ognjen Popovic

Foto: Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija/Ognjen Popovic

Na konferenciji je bilo reči o unapređenju etičkih standarda i kredibiliteta novinarske profesije, osnaživanju lokalnih i regionalnih medija, razvoju novih tehnologija i veštačke inteligencije, profesionalnom izveštavanju o osetljivim društvenim temama i umrežavanju medijskih radnika iz celog regiona.

Autor: A.A.

#Boris Bratina

