Ministar Bratina otvorio međunarodnu konferenciju 'Mediji za medije regiona' u Vrnjačkoj Banji (FOTO)

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina prisustvovao je danas na Međunarodnoj stručnoj konferenciji pod nazivom “Mediji za medije regiona” koja se održava danas i sutra ( 17. i 18. novembra) u Vrnjačkoj Banji.

Pored ministra Bratine na konferenciji govorili su i Slađana Ostojić, predsednica PROUNS-a, Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Luka Gašević, zamenik gradonačelnika Niša i Miloš Garić, član Saveta REM-a.

Ova dvodnevna konferencija okuplja medijske profesionalce iz Srbije i zemalja regiona, sa ciljem razmene znanja, iskustava i zajedničkog delovanja na unapređenju lokalnog i regionalnog informisanja.

Na konferenciji je bilo reči o unapređenju etičkih standarda i kredibiliteta novinarske profesije, osnaživanju lokalnih i regionalnih medija, razvoju novih tehnologija i veštačke inteligencije, profesionalnom izveštavanju o osetljivim društvenim temama i umrežavanju medijskih radnika iz celog regiona.

