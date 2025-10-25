Bratina u Pragu: Digitalna budućnost Srbije na međunarodnoj sceni!

Ministar informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, Boris Bratina, učestvovao je na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji „Central Europe on Its Own Path“, koja se održava od 24. do 26. oktobra 2025. godine u Pragu, u organizaciji više akademskih i javnih institucija iz regiona Srednje Evrope.

Ministar Bratina obratio se na plenarnoj sesiji konferencije, gde je govorio o značaju očuvanja suvereniteta i identiteta država u uslovima ubrzane digitalne transformacije i globalnih integracija. Istakao je da istinska saradnja među narodima može postojati samo na temeljima ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja.

Konferenciji su prisustvovali brojni predstavnici država, akademske zajednice i međunarodnih organizacija, među kojima i Karel Havliček, zamenik predsednika Poslaničkog doma Parlamenta Češke Republike i bivši potpredsednik Vlade, sa kojim je ministar Bratina razmenio mišljenja o savremenim izazovima u oblasti digitalne politike i komunikacija.

Tokom boravka u Pragu, ministar Bratina se sastao i sa ambasadorom Republike Srbije u Češkoj, dr Berislavom Vekićem, sa kojim je razgovarao o aktivnostima koje doprinose jačanju saradnje između dve zemlje i promociji Srbije u okviru regionalnih i evropskih inicijativa.

Učešće ministra Bratine na ovoj međunarodnoj konferenciji predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva informisanja i telekomunikacija usmerenih ka unapređenju međunarodne saradnje, razmeni iskustava u oblasti digitalizacije i promovisanju vrednosti slobode, dijaloga i tehnološkog razvoja u skladu sa nacionalnim interesima Republike Srbije.

Autor: Dalibor Stankov