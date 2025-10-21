Bratina sa privrednicima iz Moskve: Rzmatrane su mogućnosti saradnje u oblasti digitalne ekonomije, telekomunikacija i inovacija

Ministar informisanja i telekomunikacija Republike Srbije prof. dr Boris Bratina održao je danas sastanak sa delegacijom Moskovske privredne i industrijske komore koju je predvodio predsednik Vladimir Platonov, uz učešće brojnih ruskih kompanija.

Tokom susreta razmatrane su mogućnosti saradnje u oblasti digitalne ekonomije, telekomunikacija i inovacija, kao i razmena iskustava u razvoju tehnološke infrastrukture.

Ministar Bratina je obavestio sagovornike o pripremama koje dve strane preduzimaju kako bi se uspostavila radna grupa za saradnju u oblasti IKT, a koja bi trebalo da se sastane tokom Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Ruske Federacije, koji se održava narednog meseca u Beogradu, i u čijem radu se očekuje i učešće zainteresovanih kompanija obe strane.

Dogovoreno je intenziviranje institucionalne saradnje i podrška zajedničkim projektima od obostranog interesa.

Autor: S.M.