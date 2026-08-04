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Nova prevara hara Srbijom: Građanima stiže SMS od prevaranata, predstavljaju se kao policija

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Nova prevara koja kruži Srbijom uznemirila je građane, a ovoga puta na meti su poruke u kojima se od korisnika traži da navodno plate kaznu za prekoračenje brzine.

Naime, našem čitaocu, koji tvrdi da čak nije ni vozač, stigla je SMS poruka sa nepoznatog broja u kojoj se pošiljalac lažno predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno saobraćajna policija.

U poruci se građani obaveštavaju o navodnom saobraćajnom prekršaju i upućuju da izvrše uplatu putem priloženog linka, a sadržaj poruke prenosimo u celosti:

Opis prekršaјa: Prekoračenje brzine

Detalji prekršaјa: Fiksni sistem za video nadzor i praćenje brzine snimio јe vaše vozilo kako se kreće brzinom od 68 km/h u zoni sa ograničenjem brzine od 60 km/h; ova radnja krši Zakon o bezbednosti saobraćaјa na putevima Republike Srbiјe.

Uputstva za plaćanje i popust: Ukoliko se kazna plati u propisanom roku, imate pravo na smanjenje iznosa od 50% (u skladu sa zakonom). Nakon isteka roka, gubite pravo na popust i bićete dužni da platite troškove postupka i zakonsku kamatu za zatezno plaćanje pored prvobitnog iznosa kazne.

Pravne posledice i mere: Dok se obaveza ne ispuni ili slučaј ne zatvori, u sistemu će biti evidentirano privremeno ograničenje za vozilo. Svi administrativni i saobraćaјni postupci (uključuјući prenos vlasništva, periodične tehničke preglede i izdavanje dozvola/registarskih tablica) biće obustavljeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova zadržava pravo da pokrene postupak izvršenja preko nadležnih organa.

Zvanična platforma za istrage i plaćanja: https://euprava-gov-rs.cam/rsŽalbe / Zahtev za sudsku presudu: Ako osporavate nalaz prekršaјa, možete kopirati ovaј link i uneti „1“ u svoј pregledač da biste podneli žalbu i zatražili presudu nadležnog suda za lakše prekršaјe."

Ako vam stigne ovakva poruka, budite oprezni. Jedan pogrešan klik može skupo da vas košta.

Autor: D.B.

#Policija

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