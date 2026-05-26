NOVA PREVARA HARA SRBIJOM! Građanima stižu OVE poruke, ako kliknete na link rizikujete da izgubite SVE (FOTO)

Građani Srbije ponovo su se našli na meti beskrupuloznih sajber-kriminalaca koji masovno šire novu vrstu digitalne prevare. Poslednjih dana građanima masovno stižu lažne SMS poruke u kojima se navodi da su napravili saobraćajni prekršaj i da hitno moraju da plate kaznu. Iza svega se zapravo krije opasna takozvana fišing prevara, sa jasnim ciljem da se žrtvama ukradu podaci sa platnih kartica i isprazne bankovni računi.

Žrtvama stiže poruka, a na prvi pogled deluje ozbiljno jer se u tekstu pominju Uprava saobraćajne policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Prevaranti navode i lažni broj prekršaja kako bi pojačali pritisak, ali su u samom tekstu napravili nekoliko kardinalnih grešaka koje ih odmah otkrivaju.

Prvi i najočigledniji znak prevare jeste pozivni broj sa kojeg poruka stiže. Reč je o brojevima koji počinju sa plus dvesta dvanaest, što je međunarodni kod za Maroko, a to jasno ukazuje na to da iza svega stoje inostrani serveri, a ne srpska policija. Pored toga, tekst obiluje frazama koje zvuče kao loš prevod putem internet prevodilaca, pa se tako pominju pametni sistemi za praćenje puteva, dok se od građana traži da izaberu da li su kaznu dobili zbog prekoračenja brzine ili nedozvoljenog parkiranja, što prava policija nikada ne radi jer uvek šalje tačan razlog kažnjavanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je već ranije upozoravalo građane da nikada ne šalje SMS poruke sa zahtevima za plaćanje kazni niti sa linkovima za uplatu novca. Zvanična obaveštenja o saobraćajnim prekršajima građanima stižu isključivo preporučenom poštom na kućnu adresu ili preko zvaničnog portala eUprave.

Stručnjaci za sajber-bezbednost apeluju na sve koji dobiju ovakvu poruku da ostanu smireni i da nikako ne klikću na linkove koji se u njoj nalaze. Ti sajtovi su verne kopije državnih institucija, ali služe isključivo za krađu broja kartice i PIN koda. Jedini ispravan korak jeste da se pošiljalac odmah blokira, a poruka trajno obriše sa telefona. Ukoliko je neko već naseo, kliknuo na link i uneo podatke sa svoje platne kartice, neophodno je da hitno kontaktira svoju banku kako bi kartica bila blokirana pre nego što prevaranti podignu novac.

Autor: Jovana Nerić