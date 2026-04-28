NOVI TALAS SMS PREVARA KRUŽI SRBIJOM! Radi se o naprednoj varijanti, ovo je sistem po kojem se aktivira

Kompanija Kaspersky upozorila je na novi talas SMS prevara poznat kao "SMS blasting", koji omogućava sajber kriminalcima da zaobiđu mreže mobilnih operatera i direktno šalju lažne poruke na telefone građana.

Reč je o naprednoj varijanti "smishing-a" (SMS phishing), gde se prevaranti predstavljaju kao banke, dostavne službe ili gradske institucije, pokušavajući da navedu korisnike da otkriju svoje finansijske podatke, lozinke ili druge osetljive informacije.

Iako mobilni operateri uglavnom uspešno filtriraju sumnjive poruke, nova metoda omogućava kriminalcima da zaobiđu te zaštitne mehanizme. Uz pomoć uređaja poznatog kao "SMS blaster", koji se lažno predstavlja kao bazna stanica mobilne mreže, napadači uspevaju da prevare telefone u blizini da se povežu na njihov signal.

Ovi uređaji, veličine računarskog kućišta, mogu biti sakriveni u automobilima ili čak u rančevima. Kada se aktiviraju, šalju lažne SMS poruke svim telefonima u dometu od 500 do 2.000 metara, bez potrebe za brojevima žrtava.

"Kriminalci najčešće deluju na mestima sa velikom koncentracijom ljudi, poput tržnih centara ili turističkih zona", upozorava Rade Furtula iz kompanije Kaspersky.

On dodaje da napadači imaju brojne prednosti: ne plaćaju slanje poruka, mogu da lažiraju pošiljaoce i ubacuju zlonamerne linkove, dok svaki telefon koji se poveže na lažnu baznu stanicu automatski postaje meta.

Ova tehnologija već je izazvala pažnju u Kanadi, a prvi slučajevi zabeleženi su i u Srbiji, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde su nadležni organi već hapsili osumnjičene.

Stručnjaci savetuju građanima da budu oprezni, ne otvaraju sumnjive linkove i nikada ne unose lične ili finansijske podatke putem SMS poruka, bez obzira na to koliko poruka delovala uverljivo.

Autor: S.M.