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Arheološko čudo kod Kopaonika: Pronađeno 'blago' iz srednjeg veka, istoričari zatečeni prizorom

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Ostaci srednjovekovnog vodovoda iz 13. ili 14. veka, pronađeni u Plani, srednjovekovnom naselju tipa trga i važnom rudarskom centru na područјu Kopaonika.

Vodovod јe dopremao vodu pre svega za obavljanje rudarskih radova i dopremanje piјaće vode za stanovnike i rudare, navodi se na Instagram stranici Istorija opštine Raška.

Za njegovu izgradnju iskorišćeno јe 25.000 – 30.000 keramičkih cevi povezanih hidrauličnim malterom.

Prva trasa vodovoda polazila јe od Kolske reke, gde se nalazilo izvorište i rezervoar, preko Ceovišta, glavnog rudarskog revira, do mesta Pope u Kovačima, gde se nalazilo ispiralište zlata.

Autor: D.B.

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