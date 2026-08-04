Arheološko čudo kod Kopaonika: Pronađeno 'blago' iz srednjeg veka, istoričari zatečeni prizorom

Ostaci srednjovekovnog vodovoda iz 13. ili 14. veka, pronađeni u Plani, srednjovekovnom naselju tipa trga i važnom rudarskom centru na područјu Kopaonika.

Vodovod јe dopremao vodu pre svega za obavljanje rudarskih radova i dopremanje piјaće vode za stanovnike i rudare, navodi se na Instagram stranici Istorija opštine Raška.

Za njegovu izgradnju iskorišćeno јe 25.000 – 30.000 keramičkih cevi povezanih hidrauličnim malterom.

Prva trasa vodovoda polazila јe od Kolske reke, gde se nalazilo izvorište i rezervoar, preko Ceovišta, glavnog rudarskog revira, do mesta Pope u Kovačima, gde se nalazilo ispiralište zlata.

Autor: D.B.