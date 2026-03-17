UŽAS NA HALKIDIKUJU! Lobanja i ljudske kosti pronađeni u veštačkom jezeru hotela na Sitoniji

Pronađeni ostaci otkriveni su tokom radova 3. marta.

Grčka policija saopštila je danas da je pokrenuta istraga nakon što su ljudska lobanja i kosti pronađene na dnu veštačkog jezera u velikom hotelskom kompleksu na Sitoniji, na poluostrvu Halkidiki.

Pronađeni ostaci otkriveni su tokom radova na čišćenju jezera 3. marta, a prema prvim procenama, kosti su na tom mestu bile duži vremenski period, s obzirom na to da je jezero retko čišćeno od 1970-ih, navodi se u saopštenju, prenosi Katimerini.

Policija ne isključuje nijednu mogućnost.

Lobanja i kosti prebačeni su u Forenzički institut u Solunu, gde će antropološke i laboratorijske analize utvrditi identitet osobe i uzrok smrti, prenosi Tanjug.

Autor: A.A.