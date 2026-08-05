Obeležavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima: Vadili bebe iz kolevki i ubijali ih

U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra biće obeleženo 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.

Obeležavanje će početi u Hramu Hristovog Vaskrsenja, gde će u 19.00 časova biti služeno večernje bogosluženje, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Nakon toga biće održan duhovni program i obraćanje zvaničnika.

U četvrtak će u Hramu Hristovog Vaskrsenja biti služena Sveta arhijerejska liturgija, a nakon toga biće upriličena trpeza ljubavi.

Obeležavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poručio je da su Prebilovci hercegovačko selo koje obavezuje, opominje i poziva da nikad ne zaboravimo, iako su mu ustaški krvnici i dželati namenili potpuno uništenje i zatiranje života.

Ukazao je da su u ovom strašnom pokolju ugašena 54 srpska ognjišta, 54 domaćinstva koja su vekovima tu bila. Dodik je naglasio da sećanje nije osveta, već dug prema precima koji nisu imali priliku da ostare, da odgajaju decu, da sanjaju budućnost, ali i dug prema istoriji, koja nas uči da zaborav otvara vrata ponavljanju zločina.

Ustaše su masakr u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941, pod komandom Ivana Јovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta.

Jedina osoba koja se spasla i živa izašla iz škole u Prebilovcima bila je Mara Bulut.

Prema njenim rečima, ustaše su vadile bebe iz kolevki i razbijale dečije glave o zid škole pred očima majki.

Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo pogrom.

Na prostoru Hercegovine bilo je oko 110 stratišta, od kojih su većina bile kraške jame poput Golubinke, Korićanke, Јagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih.

Zločin u Prebilovcima je u bivšoj Јugoslaviji prikrivan, a 1961. godine jame u koje su bacani Srbi su zabetonirane.

Otkopavanje 13 jama na području donje Hercegovine počelo je 1990. godine, a kosti više od 4.000 Srba 4. avgusta 1991. godine su sahranjene u spomen-kosturnicu u Prebilovcima.

U junu 1992. godine tokom ofanzive "Čagalj" pripadnici HOS-a i HVO-a minirali su spomen-kosturnicu.

Autor: A.A.