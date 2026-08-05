Da li je bezbedno putovati u Španiju i Maroko? Seničić otkrio kakva je situacija za Srbe - jedno izbegavajte!

Zbog aktuelne situacije u Španiji i Maroku i nedoumica među putnicima, direktor YUTA Aleksandar Seničić objašnio je da li postoji razlog za otkazivanje putovanja i koje delove ovih destinacija trenutno treba izbegavati.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Španiji i Maroku, kao i nedoumicama koje su se pojavile kod putnika nakon dešavanja u tom regionu, Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, govorio je o tome kako ova situacija utiče na turiste iz Srbije, da li postoji razlog za otkazivanje putovanja i koje delove ovih destinacija bi u ovom trenutku trebalo izbegavati.

Incident sa migrantima

Seničić je rekao da aktuelna situacija u Španiji i Maroku ne utiče na turiste iz Srbije, jer agencije nemaju organizovane grupe u pograničnim oblastima gde se dogodio incident sa migrantima.

On je naveo da se situacija smiruje i da se dešavanja odnose na područje Seute, španske eksklave okružene Marokom, gde nema većeg prisustva naših turista.

- Situacija u Španiji ne utiče na naše turiste. Mi nemamo organizovane grupe u tu regiju Španije, niti u Maroku, na te granične oblasti. Dakle, iz tog ugla gledano, nemamo razloga da preporučujemo ili ne preporučujemo putovanja. Mesto na kome se desio taj incident sa izbeglicama je faktički enklava ili eksklava Španije na ulasku u Afriku, okružena sa svih strana Marokom. I koliko vidim, ta situacija se polako smiruje, ali je to od Španije nekih 30-40 kilometara, vazdušnom linijom. A opet, s druge strane, ni na jugu Španije mi nemamo turističkih grupa - rekao je Seničić za "Novosti".

Dodao je da naši turisti najčešće borave u drugim delovima Španije, te da se situacija smirila i da hoteli i turistički objekti normalno rade.

- Dakle, čak i da je to relativno blizu, opet, kažem, ne utiče puno. Mi smo uglavnom locirani naši turisti gore u severnom delu Španije, dakle, od Ljoret de Mara do Barselone, ispod Barselone, eventualno do Alikantea, ta neka srednja obala Španije. Dakle, to ne utiče na ta kretanja.

"Situacija se smirila"

Ono što je, generalno gledano, turistički, ta eksklava španska, Seuta, zanimljiva je za neka zapadna tržišta. I u momentu kad se dešavala ova izbeglička kriza, svi hoteli, restorani, sve je bilo zatvoreno iz predostrožnosti. Međutim, pošto se sad situacija smirila, sve opet potpuno normalno radi, čak su primljeni novi turisti, a stari su otišli, dakle, nastavlja se normalno sezona na tom delu obale. Ali, kažem, na naše turiste to apsolutno ne utiče, tako da nema nikakvog razloga za eventualno odustajanje od putovanja kad govorimo o organizaciji puta iz Srbije - kazao je Seničić.

On je napomenio da čak i oni koji bi želeli da otputuju u taj deo Španije nemaju razloga za brigu.

- Situacija se smirila, najveći broj tih izbeglica koji se bio prebacio na obalu Španije je vraćen, neko prisilno, neko svojom voljom, ali u najvećem broju slučajeva to je rešeno, pojačane su kontrole na granicama, dakle, u ovom trenutku u Seuti vlada potpuno jedna normalna situacija s povećanim obezbeđenjem, ali u svakom slučaju turisti koji se tamo nalaze ili oni koji žele tamo da odu nemaju nikakvog razloga za brigu - poručio je Seničić.

Na pitanje da li postoje neki regioni ili gradovi u Španiji i Maroku koje bi trenutno trebalo izbegavati, kao i neke posebne preporuke za bezbednost, Seničić je rekao da se to pre svega odnosi na severni deo Maroka, odnosno oblast koja se graniči sa Seutom.

On je istakao da taj deo trenutno nije nebezbedan, ali da zbog mogućnosti novih tenzija nije preporučljivo ići tamo ako to nije neophodno. Dodao je da je situacija u ostalim delovima Španije i Maroka normalna i bezbedna za turiste, ali da je u ovom slučaju bolje izbeći oblast u kojoj su se dešavala aktuelna dešavanja kako se ne bi nepotrebno rizikovalo narušavanje odmora.

- Sve ostalo što se tiče Maroka i Španije, dakle, kompletne teritorije tih zemalja, u ovom trenutku je potpuno bezbedno i ljudi normalno u njima borave i provode svoje vreme - istakao je Seničić.

Podsetimo, u španskoj eksklavi Seuta, koja se nalazi na severu Afrike i okružena je teritorijom Maroka, došlo je do pojačanog priliva migranata koji su pokušavali da pređu granicu i uđu na teritoriju Španije.

Zbog povećanih tenzija i bezbednosnih mera, privremeno su bile pojačane kontrole, a deo turističkih objekata je iz predostrožnosti bio zatvoren. Situacija se u međuvremenu stabilizovala, kontrole su pojačane, a normalno funkcionisanje turističkog života je nastavljeno.

Autor: A.A.