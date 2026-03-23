NEMA RAZLOGA ZA OKTAZIVANJE ARANŽMANA! Seničić: Smanjeno je interesovanje za putovanja, ali... (VIDEO)

Direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić kaže da je trenutno smanjeno interesovanje za turstiče aranžmane, ali da se i dalje dobro prodaju.

- Kod nas je interesovanje i dalje najveće za Grčku. Kada je reč o američkom tržištu sigurno će biti manje zainteresovanih, oni nemaju baš mnogo svesti gde se šta nalazi. I Grčka im je blizu svega toga iako je par hiljada kilometara daleko od svega što se dešava. Što se nas tiče to nije baš do te mere tako - naveo je Seničić.

On je napomenuo da sukob poput ovog na Bliskom istoku bez dileme izaziva strah i smanjeno interesovanje za putovanja.

Seničić je ukazao da pojedine kompanije već naplaćuju takse za poskupljenje goriva, a to zavisi od sati leta i biće od 30 do 100 evra.

- Imamo smanjeno interesovanje, ali se aranžmani i dalje dobro prodaju. Jesu poskupeli aranžmani, ali to nema veze sa ovom krizom - naveo je Seničić i dodao da je savet ljudima koji su rezervisali putovanja za Dubaji da ih ne otkazuju jer za to nema opravdanih razloga.

Kako je dodao, otkazivanje aranžmana u ovom trenutku bi podrazumevalo plaćanje penala.

Seničić je objasnio da to u kojoj će meri Srbija biti atraktivna kao turistička destinacija u najvećoj meri zavisi od avio prevoza.

Autor: S.M.