AKTUELNO

Društvo

NEMA RAZLOGA ZA OKTAZIVANJE ARANŽMANA! Seničić: Smanjeno je interesovanje za putovanja, ali... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić kaže da je trenutno smanjeno interesovanje za turstiče aranžmane, ali da se i dalje dobro prodaju.

- Kod nas je interesovanje i dalje najveće za Grčku. Kada je reč o američkom tržištu sigurno će biti manje zainteresovanih, oni nemaju baš mnogo svesti gde se šta nalazi. I Grčka im je blizu svega toga iako je par hiljada kilometara daleko od svega što se dešava. Što se nas tiče to nije baš do te mere tako - naveo je Seničić.

On je napomenuo da sukob poput ovog na Bliskom istoku bez dileme izaziva strah i smanjeno interesovanje za putovanja.

Seničić je ukazao da pojedine kompanije već naplaćuju takse za poskupljenje goriva, a to zavisi od sati leta i biće od 30 do 100 evra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo smanjeno interesovanje, ali se aranžmani i dalje dobro prodaju. Jesu poskupeli aranžmani, ali to nema veze sa ovom krizom - naveo je Seničić i dodao da je savet ljudima koji su rezervisali putovanja za Dubaji da ih ne otkazuju jer za to nema opravdanih razloga.

Kako je dodao, otkazivanje aranžmana u ovom trenutku bi podrazumevalo plaćanje penala.

Seničić je objasnio da to u kojoj će meri Srbija biti atraktivna kao turistička destinacija u najvećoj meri zavisi od avio prevoza.

Autor: S.M.

#Aleksandar Seničić

#Grčka

#Juta

#Nacionalna asocijacija turističkih agencija

#Putovanja

POVEZANE VESTI

Društvo

Seničić za Pink: Veliko interesovanje za praznična putovanja, najviše za evropske gradove

Društvo

Seničić: Najveće interesovanje za praznično putovanje u Trebinje i Budimpeštu

Društvo

Seničić: Ambasada na Kipru izdala upozorenje turistima da ako ne moraju, ne putuju tamo! Putnici koji su otputovali preko agencija u boljoj situaciji

Društvo

Seničić: Za 1.maj građani najćešće birali evropske gradove,manje putovanja za 5 do 10 odsto

Politika

Srbija na rubu turističke katastrofe, a Šolak prezadovoljan! Uništićemo Srbiju (FOTO)

Društvo

'Među potonulima nema srpskih državljana' Seničić o brodolomu koji se dogodio u Egiptu, potraga i dalje traje