Seničić: Ambasada na Kipru izdala upozorenje turistima da ako ne moraju, ne putuju tamo! Putnici koji su otputovali preko agencija u boljoj situaciji (VIDEO)

Direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas za Novo jutro TV Pink, da je prvi let sa putnicima iz Dubaija ka Beogradu, nakon obustave letova zbog sukoba na Bliskom istoku, dao nadu da će se situacija polako smirivati, ali je istakao da turisti u narednom periodu svakako treba da izbegavaju te destinacije.

Kada je reč o zemljama koje nisu direktno pogođene sukobima, poput Egipta i Kipra, Seničić je naveo da srpski turisti koji tamo borave nemaju nikakvih problema.

"Međutim, nije zgoreg pomenuti da je i naša ambasada na Kipru izdala upozorenje turistima da u ovom trenutku, ako to nije neophodno, ne moraju putovati na Kipar. Ipak, ponavljam, turisti koji trenutno tamo borave zaista nemaju nikakav problem. I ovo što se desilo, taj incident koji se desio na Kipru, on je zaista u jednoj oblasti koja nema mnogo veze sa tim turističkim delom", rekao je Seničić.



Istakao je da turisti u Egiptu, bez obzira na to što je ta zemlja blizu ratnog područja, borave bez problema i da za sada nema potrebe otkazivati putovanja u tu zemlju.

Podsetio je da su državljani Srbije, koji su evakuisani iz Izraela, bili prebačeni upravo u Egipat, odakle su bezbedno prevezeni u Srbiju.

Seničić je naveo da je veliki problem to što su Dubai i Abu Dabi najznačajnija čvorišta za interkontinentalne letove i za presedanje, i u odlasku i u povratku, i dodao da je sreća za Srbiju što tamo nema veliki broj naših građana koji čekaju na povratak u zemlju, za razliku od Britanaca ili Nemaca.

"Ono što je negde dalo nama nadu da će se polako stvari smirivati jeste upravo ovaj let koji koji je juče došao iz Dubaija, kao i ova situacija sa našim građanima koji su hteli da se vrate iz Izraela. Dakle, jedna odlična saradnja Ministarstva spoljnih poslova, ambasada, konzularnih predstavništva i nacionalne aviokompanije, koja su prikupile podatke o ljudima, generisali te ljude na određeno mesto, avioni otišli i doveli te ljude ovde i ja verujem da će se to nastaviti u narednom periodu", kazao je Seničić.

Na pitanje da li osiguranje koje putnici uplate kod agencija podrazumeva ratnu situaciju, Seničić je pojasnio da je putno zdravstveno osiguranje namenjeno isključivo za zdravstvene probleme, odnosno pokriva troškove kada putnik usled medicinskih problema treba da se vrati u Srbiju.

"Kad je rat u pitanju ne postoji, odnosno vrlo retko postoje osiguranja koje pokrivaju tu vrstu rizika", istakao je Seničić.

Ipak, kako dodaje, agencije su u obavezi da turistima, kojima je onemogućen povratak kući, obezbede takozvani produženi boravak o svom trošku.

"Taj produženi boravak je jedna stvar koja je dosta elastična. Može da bude dve, tri, pet noći, može da bude i 25, jer mi ne znamo koliko će to da traje. Ipak, ne možemo ni agenciju obeležiti tim da treba da vas drži na nekoj destinaciji mesec dana i da plaća troškove. Da bismo nekako to razrešili, preuzeta je jedna zakonska odredba koja je vezana za regulative EU i razvijenih zemalja. Ona kaže da je agencija dužna da obezbedi do tri noći putnicima koji su na destinaciji u tom problemu i to se upravo desilo sa našim turistima", naveo je Seničić.

Međutim, istakao je da je trenutno problem sa ljudima koji borave na Maldivima i Zanzibaru koji ne mogu da se vrate jer je aerodrom u Dubaiju zatvoren i napomenuo da su putnici koji su aranžmane uplatili preko agencija u boljoj situaciji od onih koji su putovali u samostalnoj režiji jer će oni sami morati da snose sve troškove i puta i produženog boravka.

"Ne znamo kada će se otvoriti aerodrom u Dubaiju da može da prihvati te putnike da se preko Dubaija vrate. Karte su skočile na po četiri ili pet hiljada evra u jednom pravcu, ali ni to nije problem, problem je što nema fizičkog mesta u avionima. Dakle, to je ono što ljudi moraju da razumeju. Naravno da je situacija neprijatna, ali opet, kad to pominjem, moram da kažem da su ljudi koji su otišli preko agencije u daleko boljoj situaciji nego oni koji su otišli samostalno, a imamo i takvih, i na Maldivima i na raznim drugim destinacijama", naveo je Seničić.

Autor: A.A.