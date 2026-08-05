Putnici iz Srbije koji idu u Grčku treba da budu na oprezu zbog sajber pretnji: Ovo su saveti stručnjaka kako da se zaštitite

Kako Grčka i dalje predstavlja jednu od omiljenih destinacija za putnike iz Srbije, istraživači kompanije Kaspersky upozoravaju na značaj digitalne bezbednosti tokom putovanja u inostranstvo. Prema podacima kompanije Kaspersky, turisti koji posećuju Grčku mogu biti izloženi različitim sajber rizicima, uključujući pretnje usmerene na njihove aktivnosti na internetu.

Sajber pretnje koje ciljaju turiste u Grčkoj

Prema podacima kompanije Kaspersky, u periodu od trećeg kvartala 2025. do drugog kvartala 2026. godine korisnici u Grčkoj susreli su se sa različitim sajber pretnjama koje mogu pogoditi i putnike, među kojima su:

● 8.372.801 opšta pretnja na internetu – zlonamerni veb-sajtovi i drugi onlajn rizici na koje korisnici mogu naići prilikom pretrage turističkih informacija, rezervacije usluga ili korišćenja javnih mreža;

● 665.560 detekcija malvera za krađu lozinki – pretnji osmišljenih za prikupljanje korisničkih akreditiva iz internet pregledača, aplikacija i korisničkih naloga;

● 396.485 detekcija špijunskog softvera – zlonamernog softvera koji može pratiti aktivnosti korisnika i pristupiti osetljivim podacima;

● 817.728 detekcija bekdor malvera – pretnji koje napadačima mogu omogućiti neovlašćen pristup zaraženim uređajima.

Stručnjaci izdvajaju ključne sajber rizike za turiste u Grčkoj

Turisti bi trebalo da obrate posebnu pažnju na smišing (SMS phishing) prevare u kojima se napadači lažno predstavljaju kao državni organi. Budući da strani posetioci često nisu upoznati sa načinom na koji grčke državne institucije uobičajeno komuniciraju sa građanima, veća je verovatnoća da će poverovati poruci koja navodno objašnjava lokalnu taksu, porez ili administrativnu obavezu.

Turisti takođe treba da obrate pažnju na otmicu rezervacije smeštaja (reservation hijacking). Zbog velikog oslanjanja Grčke na hotele, vile, ostrvski i sezonski smeštaj, ova vrsta prevare predstavlja realnu pretnju za putnike. Prevara obično počinje porukom koja sadrži stvarne podatke o rezervaciji i od putnika traži dodatnu potvrdu plaćanja, dostavljanje podataka o gostima ili uplatu van zvaničnog sistema rezervacije. Takvi zahtevi često stižu neposredno pred dolazak, kada se putnici plaše da bi mogli da izgube rezervisan smeštaj. Tokom turističke sezone smeštaj na popularnim destinacijama je skup i teško dostupan, što prevarantima daje dodatnu prednost jer žrtve često reaguju ishitreno kako ne bi ostale bez rezervacije koju je teško zameniti.

Ništa ne može pokvariti lepo putničko iskustvo kao sajber napad. Rade Furtula, presales menadžer za Istočnu Evropu u kompaniji Kaspersky, ukazuje na neke od najvažnijih pretnji kojih putnici treba da budu svesni kako bi bezbrižno uživali u putovanju.

„Tokom putovanja ljudi su prirodno usmereni na otkrivanje novih mesta, a ne na sajber bezbednost. Upravo zato su turisti privlačna meta za sajber kriminalce – koriste nepoznate digitalne usluge, povezuju se sa novih lokacija i često donose brze odluke. Naša istraživanja pokazuju da sajber kriminalci aktivno koriste takve okolnosti. Razumevanjem najznačajnijih pretnji na svakoj destinaciji, putnici mogu preduzeti jednostavne korake kako bi zaštitili svoje podatke i putovali sa više sigurnosti i samopouzdanja“, izjavio je Rade Furtula.

Za dodatnu inspiraciju za putovanja posetite Kaspersky brošuru za sigurna putovanja, gde zaposleni kompanije Kaspersky dele autentične preporuke o mestima, hrani i iskustvima koje vredi doživeti u svojim matičnim zemljama. Projekat takođe ukazuje na digitalne pretnje sa kojima se putnici mogu susresti na različitim destinacijama – od fišing prevara povezanih sa putovanjima i lažnih zahteva za plaćanje, do rizika korišćenja nezaštićenih javnih Wi-Fi mreža – i nudi praktične savete za bezbedno planiranje, rezervaciju i realizaciju putovanja.

Kako bi putnici iz Srbije izbegli prevare povezane sa putovanjima Kaspersky savetuje:

Nemojte koristiti linkove iz neočekivanih SMS poruka kojima se od vas traži da rešite navodne poreske ili administrativne obaveze. Umesto toga, sami pronađite zvaničnu internet stranicu nadležne institucije ili se obratite hotelu, turističkoj agenciji ili banci pre nego što unesete bilo kakve podatke. Kaspersky Premium pruža dodatni nivo zaštite otkrivanjem fišing linkova i lažnih internet stranica pre nego što podelite osetljive informacije.

Rezervacije obavljajte isključivo putem zvaničnih internet stranica ili aplikacija. Izbegavajte linkove za rezervaciju ili proveru rezervacije koji stižu putem imejla, SMS poruka ili društvenih mreža – umesto toga direktno otvorite internet stranicu avio-kompanije, platforme za rezervacije ili druge usluge.

Svaki zahtev za uplatu ili dostavljanje podataka o gostima proverite putem originalnog kanala preko kojeg je rezervacija izvršena. Ako poruka traži uplatu preko spoljnog linka, bankovni transfer ili dostavljanje podataka sa platne kartice putem čet aplikacije, prekinite komunikaciju i direktno kontaktirajte smeštaj putem pouzdanog telefonskog broja. Kaspersky Premium može pomoći u prepoznavanju lažnih stranica za plaćanje i fišing sajtova.

Pre unosa podataka za plaćanje pažljivo proverite URL adresu. Fišing stranice koje imitiraju avio-kompanije, prevoznike ili platforme za rezervaciju često koriste domene koji na prvi pogled izgledaju gotovo identično originalnim.

Budite oprezni sa ponudama koje deluju „predobro da bi bile istinite“, naročito ako zahtevaju hitnu reakciju ili neuobičajene načine plaćanja, poput bankovnih transfera ili poklon-kartica.

Koristite jake i jedinstvene lozinke za naloge povezane sa putovanjima i prevozom i, gde god je moguće, uključite višefaktorsku autentifikaciju (MFA).

Aplikacije za putovanja i prevoz preuzimajte isključivo iz zvaničnih prodavnica aplikacija, uz proveru ocena korisnika i dozvola koje aplikacija zahteva.

Nakon rezervacije redovno proveravajte izvode sa bankovnih računa i platnih kartica i odmah prijavite sve transakcije koje ne prepoznajete.

QR kodove skenirajte isključivo iz pouzdanih i proverenih izvora. Pre nastavka pažljivo proverite internet adresu i podatke za plaćanje, a aplikacije ili datoteke preuzimajte samo ako ste sigurni u njihovu autentičnost. Funkcija Secure QR Scanner u okviru paketa Kaspersky Premium proverava linkove sadržane u QR kodovima i upozorava korisnika ukoliko vodi ka zlonamernoj ili fišing internet stranici.

Kaspersky Premium koristi zaštitu od prevara zasnovanu na veštačkoj inteligenciji kako bi prepoznao fišing sajtove i lažne stranice za plaćanje pre nego što korisnik unese osetljive podatke. Rešenje objedinjuje mašinsko učenje, praćenje pretnji u realnom vremenu i proveru mogućih krađa identiteta.

Ukoliko koristite javnu Wi-Fi mrežu, VPN koji je uključen u paket Kaspersky Premium šifruje internet vezu i pruža dodatnu zaštitu prilikom korišćenja turističkih servisa, elektronske pošte i drugih onlajn naloga.

Autor: D.B.