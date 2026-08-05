DRŽAVA DELI 31 MILION DINARA: Nema još mnogo vremena za prijavu - Evo ko i za šta može da dobije bespovratnu pomoć

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja kroz razvoj preduzetništva. Za ovaj program opredeljeno je ukupno 31 milion dinara, a prijave su otvorene do 11. avgusta 2026. godine.

Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave koje su članovi privrednog društva sa najmanje 20 odsto učešća u osnovnom kapitalu, pod uslovom da je to privredno društvo registrovano za pretežno proizvodnu delatnost.

Ko može da konkuriše

Program je namenjen lokalnim samoupravama koje ispunjavaju propisane uslove, dok pravo na sredstva nemaju privredna društva čija je pretežna delatnost komunalne usluge, prevoz, upravljanje otpadom, vodosnabdevanje, proizvodnja i distribucija energije, kao ni druge delatnosti od opšteg interesa.

Svaka jedinica lokalne samouprave može da podnese samo jednu prijavu, a projekat treba da doprinese razvoju lokalne privrede, unapređenju poslovnih kapaciteta i jačanju konkurentnosti proizvodne delatnosti.

Za šta mogu da se koriste sredstva

Bespovratna sredstva mogu biti iskorišćena za nabavku nove proizvodne opreme, mašina, alata i specijalizovane opreme, kupovinu softvera i druge nematerijalne imovine, kao i za adaptaciju i investiciono uređenje poslovnog ili proizvodnog prostora.

Program obuhvata i druge investicije koje doprinose održivom lokalnom ekonomskom razvoju i unapređenju poslovanja.

Rok za prijavu

Ministarstvo privrede navodi da se prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi u štampanom i elektronskom obliku, u zatvorenoj koverti, neposredno na pisarnici Ministarstva ili preporučenom poštom.

Javni poziv otvoren je do 11. avgusta 2026. godine.

Autor: D.B.