Svaki Srbin SUTRA DO PONOĆI mora da ispuni važan zadatak: Slavimo Svetu Hristinu uz strog običaj

Srpska pravoslavna crkva 6. avtgusta obeležava praznik Svete velikomučenice Hristine, hrišćanske svetiteljke koja je stradala zbog vere u Hrista u 3. veku. Njena životna priča govori o hrabrosti, istrajnosti i snazi vere, ali i o mladoj devojci koja je, uprkos teškim iskušenjima, ostala verna svojim uverenjima.

Sveta Hristina rođena je u gradu Tiru, u današnjem Libanu, u porodici visokog rimskog službenika. Njen otac Urban bio je carski namesnik i veliki pristalica mnogoboštva, pa je od svoje ćerke očekivao da poštuje tadašnje paganske običaje.

Ipak, sudbina mlade Hristine bila je drugačija. Iako je odrasla u domu u kojem hrišćanska vera nije bila poznata, ona je, prema crkvenom predanju, pronašla put ka Hristu i zbog toga podnela najteža stradanja.

Prema predanju, roditelji su joj dali ime Hristina, iako tada nisu znali da će ono kasnije imati posebno značenje u njenom životu. Do svoje jedanaeste godine nije znala ništa o hrišćanstvu.

Zbog njene izuzetne lepote, otac je odlučio da je skloni od sveta i smesti u visoku kulu, gde je imala sve uslove za život. Dodelio joj je sluškinje i doneo zlatne i srebrne kipove božanstava kojima je trebalo svakodnevno da prinosi žrtve.

Međutim, prema crkvenom predanju, Hristina je u samoći počela da traga za istinom. Tada joj se javio anđeo Božji, koji ju je uputio u hrišćansku veru i nazvao je Hristovom nevestom.

Nakon toga, mlada devojka je odbacila paganske idole i polomila kipove koji su se nalazili u njenim odajama. Taj njen čin izazvao je bes njenog oca, koji je odlučio da je kazni.

Stradala zbog vere u Hrista

Urban je svoju ćerku izveo pred sud i naredio da bude mučena, a potom je bacio u tamnicu sa namerom da je sutradan pogubi.

Ipak, prema predanju, te noći Urban je iznenada preminuo, pre nego što je izvršio svoju nameru. Mučenje Svete Hristine nastavili su drugi namesnici - Dion i Julijan.

Njena istrajnost tokom stradanja, kao i čuda koja su se, prema verovanju, događala tokom njenog mučenja, privukla su mnoge ljude hrišćanskoj veri.

Tokom mučenja, Dion je iznenada preminuo pred okupljenim narodom. Njegov naslednik Julijan nastavio je progon mlade hrišćanke i naredio nova mučenja.

Prema crkvenom predanju, Hristini su odsečeni grudi i jezik, ali ona ni tada nije odustala od svoje vere. Na kraju je pogubljena mačem, a život je završila kao mučenica za Hrista.

Sveta velikomučenica Hristina postradala je u 3. veku, a pravoslavni vernici je poštuju kao primer nepokolebljive vere i hrabrosti.

U crkvenim pesmama posvećenim ovoj svetiteljki opisuje se njena ljubav prema Hristu i spremnost da za svoju veru podnese svako iskušenje:

"Ovčica Tvoja Isuse, Hristina, zove silnim glasom: Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe."

Vernici se na ovaj dan mole Svetoj velikomučenici Hristini za snagu, istrajnost i pomoć u teškim životnim trenucima, verujući u njeno zastupništvo pred Bogom.

Autor: D.B.