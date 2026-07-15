Sutra se obeležava važan svetac: Veruje se da ove reči prizivaju čuda, a jedan običaj se ne preskače

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetog mučenika Jakinta, ranohrišćanskog svetitelja koji je stradao zbog svoje vere i ostao upamćen kao primer istrajnosti i odanosti Hristu.

Prema crkvenom predanju, Jakint je živeo u vreme rimskog cara Trajana, u periodu kada su hrišćani bili progonjeni zbog odbijanja da prinose žrtve paganskim božanstvima. Njegova priča vekovima se prenosi kao svedočanstvo o snazi vere i spremnosti da se istraje čak i u najtežim okolnostima.

Odbio da se pokloni idolima i izabrao stradanje

Kada je car Trajan sa svojim dvorjanima prinosio žrtve idolima, Jakint nije želeo da učestvuje u toj ceremoniji. Zbog toga je bio prijavljen i izveden pred cara.

Trajan je pokušao da ga ubedi da se odrekne hrišćanstva i pokloni rimskim bogovima, ali mladić nije odstupio od svoje vere.

Prema predanju, Jakint je tada rekao:

"Ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, Njemu se klanjam i Njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog."

Zbog svoje odluke bio je kažnjen i zatvoren. U tamnici je ostao istrajan, odbijajući hranu koja mu je nuđena kao način da se odrekne svoje vere. Posle osam dana preminuo je u zatočeništvu.

Predanje o čudesnoj svetlosti u tamnici

Crkveno predanje govori da su tamničari nakon njegove smrti videli neobičan prizor. Navodi se da su u tamnici ugledali dva svetla anđela - jedan je pokrivao telo mučenika svojom svetlom odećom, dok je drugi stavljao venac na njegovu glavu.

Prema predanju, cela tamnica bila je ispunjena svetlošću i mirisom, što je vernicima predstavljalo znak Božje milosti i nagrade za njegovu istrajnost.

Sveti Jakint je, prema crkvenim zapisima, postradao 108. godine i od tada se poštuje kao mučenik koji je ostao veran Hristu do kraja.

Običaj i verovanje

Prema pravoslavnom običaju, vernici se na ovaj dan mole svetitelju za pomoć, zdravlje i zaštitu.

Tropar Svetom mučeniku Jakintu glasi:

"Mučenik Tvoj Gospode, Jakint, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

Vernici danas posebno upućuju molitve Svetom Jakintu, sećajući se njegovog primera vere, hrabrosti i istrajnosti.

Autor: S.M.