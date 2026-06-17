Ako sutra uradite ovo, VRATIĆE VAM SE DOBRO: Slavimo važan praznik, a evo koji su običaji

Srpska pravoslavna crkva 18. juna obeležava praznik posvećen Svetom sveštenomučeniku Doroteju, episkopu tirskom, koji je ostao upamćen kao jedan od istaknutih hrišćanskih učitelja i mučenika.

Episkop koji je svedočio veru kroz vekove

Sveti Dorotej bio je episkop grada Tira u vreme careva Dioklecijana i Julijana Odstupnika, u periodu kada su hrišćani bili izloženi progonima. Uprkos teškim okolnostima, ostao je dosledan svojoj veri, zbog čega je na kraju i postradao kao mučenik.

Prema predanju, živeo je izuzetno dug život – 107 godina, a preminuo je 361. godine.

Bio je poznat kao veoma učen čovek, koji je ostavio iza sebe brojna poučna dela pisana na grčkom i latinskom jeziku. Posebno se izdvaja njegova čuvena „Sintagma“, delo koje je imalo veliki značaj u teološkoj literaturi.

Verovanja i običaji

U besedi koja se vezuje za ovaj dan, naglašava se značaj duhovne discipline i humanosti. Posebno se ističe poštovanje posta sredom i petkom, kao i važnost pomaganja onima kojima je pomoć potrebna.

„Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen…“

U nastavku se vernicima poručuje da ne odbijaju da učine dobro kada su u mogućnosti, jer se, kako se navodi, svako dobro delo vraća čoveku.

Poseban naglasak stavljen je na milosrđe i saosećanje prema siromašnima i potrebitima, uz poruku da tvrdo srce vodi ka nemiru, dok dobrota donosi unutrašnji mir.

Dan posvećen veri i podsećanju na duhovne vrednosti

Praznik Svetog Doroteja vernicima predstavlja priliku da se podsete važnosti vere, posta i dobrih dela, ali i da preispitaju sopstveni odnos prema drugima u svakodnevnom životu.

U tom duhu, ovaj dan se obeležava molitvom, uzdržanjem i delima dobrote prema onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Autor: Marija Radić