Uradite sutra OVO i sreća će vas pratiti cele godine: Vernici slave praznik uz vrlo važne običaje

Srpska pravoslavna crkva i vernici 29. maja obeležavaju praznik posvećen Svetom Teodoru Osveštanom, velikom podvižniku i učeniku svetog Pahomija, koji je ostao upamćen po izuzetnoj poslušnosti, veri i odricanju.

Njegov život i danas se smatra primerom skromnosti i duhovne snage, a vernici posebno ističu njegovu revnost prema veri i spremnost da se u potpunosti posveti Hristu.

Tajno otišao u manastir i zamonašio se

Sveti Teodor Osveštani rođen je i odrastao kao nevernik, ali je još u mladosti poverovao u Hrista i primio krštenje.

Kada je čuo za Svetog Pahomia, odlučio je da tajno ode u njegov manastir, bez znanja svojih roditelja. Pahomije ga je zamonašio i veoma zavoleo zbog njegove neobične poslušnosti i duhovne revnosti.

Prema predanju, kada je njegova majka došla da ga vrati kući, Teodor nije želeo ni da joj se javi, već se molio Bogu da i ona spozna istinu i krene putem vere.

Njegove molitve su, kako se veruje, bile uslišene.

Majka i brat krenuli njegovim putem

Videvši u blizini ženski manastir kojim je upravljala sestra svetog Pahomija, Teodorova majka odlučila je da i sama pristupi monaškom životu i zamonaši se.

Kasnije je i njegov brat Pafnutije došao u manastir i krenuo istim putem.

Sveti Teodor ubrzo je postao jedan od najbližih učenika svetog Pahomija, koji mu je poveravao važne dužnosti. Kada je episkop grada Panopolja zatražio da se osnuje manastir za mnoge koji su želeli monaški život, Pahomije je upravo Teodoru poverio organizaciju i uređenje manastira.

Nakon smrti svetog Pahomija, Teodor je postao iguman svih njegovih manastira i njima upravljao do duboke starosti.

Preminuo je 368. godine, a u narodu je ostao poznat kao veliki duhovnik i uzor monaškog života.

Srpska pravoslavna crkva ga obeležava 16. maja po crkvenom, odnosno 29. maja po gregorijanskom kalendaru.

Običaji i verovanja

Prema narodnom verovanju, današnji dan treba provesti u miru, molitvi i dobrim delima. Vernici smatraju da posebno treba slediti vrline Svetog Teodora - poslušnost, smirenost i istrajnost.

Veruje se da oni koji danas pokažu strpljenje i izbegnu svađe mogu očekivati mir i blagostanje tokom cele godine.

Autor: S.M.