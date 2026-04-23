Veruje se da ako vas SUTRA ovo zaboli, treba OBAVEZNO da izgovorite posebne reči: Vernici slave važan praznik

Srpska pravoslavna crkva i vernici 24. aprila obeležavaju dan posvećen Sveti Antipa Pergamski, sveštenomučeniku i episkopu iz prvih vekova hrišćanstva, koji je zbog svoje vere stradao u antičkom gradu Pergamu.

Sveti Antipa se pominje u Otkrovenje kao „verni svedok Hristov“. Prema predanju, živeo je u gradu Pergamu, mestu koje se u hrišćanskoj tradiciji opisuje kao sredinu snažnog idolopoklonstva i moralnog pada.

U takvom okruženju, Antipa je, prema predanju, živeo skromno i dosledno veri, zbog čega je smatran svetlošću među ljudima koji su, kako se navodi, bili okrenuti paganskim običajima i razvratu.

Prema crkvenom predanju, njegovo propovedanje izazvalo je veliki otpor među lokalnim stanovništvom i verskim vođama tog vremena. Veruje se da su ga optuživali i vršili pritisak da se odrekne hrišćanstva i prihvati tadašnje običaje.

Kako se dalje prenosi u predanju, Antipa je ostao dosledan svojoj veri i nije pristao na odricanje od Hrista, zbog čega je osuđen na mučeničku smrt. Njegovo stradanje opisuje se kao jedno od svedočanstava ranohrišćanskog perioda progona.

Običaji i verovanja

U narodnoj tradiciji i crkvenom predanju veruje se da se Sveti Antipa priziva u molitvama za zdravlje, posebno kada su u pitanju bolovi i bolesti zuba.

Mnogi vernici smatraju ga zaštitnikom onih koji pate od bolova i mole mu se za olakšanje i isceljenje. Na njegov dan, pojedini vernici odlaze u crkvu, pale sveće i izgovaraju molitve sa nadom u duhovnu pomoć i utehu.

Takođe postoji verovanje da iskrena molitva Svetom Antipi može doneti snagu i olakšanje u trenucima fizičke patnje.

Molitva

"O, preslavni sveštenomučeniče Antipo i svim hrišćanima u bolesti brzi pomoćniče! Verujem svom dušom i svakom pomišlju da ti je Gospod podario da bolesne isceljuješ, nemoćnima zdravlje daruješ i oduzete krepiš. Stoga ti, kao blagodatnom iscelitelju bolnih, pritičem i ja nemoćni, i tvoju poštovanja dostojnu ikonu pobožno celivam moleći se: isprosi svojim zastupništvom kod Cara nebeskog za mene bolnog iscelenje od zubne bolesti koja me muči, pa iako sam nedostojan tebe, najmilostivijeg oca i neumornog zastupnika moga, ti podražavaj čovekoljublje Božije kroz moje obraćanje od rđavih dela ka dobrom življenju; učini me dostojnim zaštite tvoje, obilno ti darovanom blagodaću isceli rane i ozlede duše i tela moga, podari mi zdravlje i spasenje i u svemu dobro napredovanje, da bih se tako, tiho i bezmolvno poživevši u svakoj pobožnosti i čistoti, udostojio da sa svim Svetima proslavljam svesveto ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin."

Autor: S.M.