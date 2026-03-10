Sutra proslavljamo Svetog Porfirija: Veruje se da OVO nikako ne treba raditi

Srpska pravoslavna crkva i vernici 11. marta obeležavaju dan posvećen Svetom Porfiriju, episkopu gaskom, jednom od velikih hrišćanskih pastira koji je život posvetio veri, molitvi i borbi za širenje hrišćanstva.

Sveti Porfirije rođen je u Solunu u imućnoj porodici. Iako je imao sve uslove za lagodan život, još kao mlad odlučio je da napusti svetovni put. Do svoje dvadeset pete godine živeo je u rodnom gradu, a potom je ostavio porodični dom i otišao u Misirsku pustinju, gde je započeo monaški život.

Pod vođstvom iskusnog duhovnika zamonašio se i proveo pet godina u pustinji, posvećen molitvi i podvigu. Posle tog perioda krenuo je u Svetu zemlju zajedno sa svojim vernim prijateljem, monahom Markom. U blizini Jerusalima nastavio je asketski život u jednoj pećini, gde je proveo još pet godina u tišini i molitvi.

Tokom tog vremena zadesila ga je teška bolest zbog koje su mu noge oslabile, pa nije mogao da hoda. Ipak, njegova vera bila je jača od fizičke slabosti. Predanja govore da je, uprkos bolesti, puzeći na kolenima odlazio na bogosluženja. Jedne noći, prema hrišćanskom predanju, u viziji mu se javio sam Gospod i iscelio ga, nakon čega je Porfirije ponovo mogao da hoda.

Episkop koji je promenio sudbinu Gaze

Kasnije je izabran za episkopa u gradu Gazi, ali je ovu dužnost prihvatio sa velikom tugom i strahom, svestan koliko će zadatak biti težak. U to vreme u Gazi je živelo svega oko 280 hrišćana, dok su većinu stanovništva činili idolopoklonici, i to veoma vatreni sledbenici stare vere.

Sveti Porfirije nije odustajao. Strpljenjem, verom i upornošću nastojao je da promeni versku sliku grada. U toj borbi morao je čak i lično da otputuje u Carigrad kako bi zatražio pomoć od cara Arkadija i patrijarha Jovana Zlatoustog.

Njegova molba nije ostala neuslišena. Uz podršku cara i crkvenih velikodostojnika zatvoreni su paganski hramovi, porušeni kumiri, a u Gazi je podignuta velika crkva sa trideset mermernih stubova. Posebnu pomoć u njenoj izgradnji pružila je carica Evdoksija.

Sveti Porfirije doživeo je da vidi kako se veliki broj stanovnika Gaze okreće hrišćanskoj veri, ali je taj put bio dug i ispunjen brojnim iskušenjima, naporima i molitvama.

Čudotvorac čije mošti počivaju u Gazi

Sveti Porfirije upokojio se mirno 421. godine. Crkva ga pamti kao velikog čudotvorca, za koga se veruje da je činio čuda i za života, ali i posle smrti.

Njegove mošti i danas počivaju u Gazi.

Narodno verovanje za ovaj dan

U narodu se veruje da na dan Svetog Porfirija ne treba raditi poslove sa iglom i koncem. Smatra se da bi šivenje ili krpljenje na ovaj praznik moglo doneti nesreću ili probleme u domu, pa se takvi poslovi odlažu za neki drugi dan.

Za mnoge vernike ovaj praznik je podsetnik na snagu vere, istrajnost i spremnost na žrtvu, kakvu je svojim životom pokazao Sveti Porfirije.

Autor: Marija Radić