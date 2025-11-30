SUTRA JE SVETI PLATON: Jednu stvar obavezno treba uraditi za duhovno spasenje

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju dan posvećen Svetom Platonu, jednom od najpostojanijih mučenika iz ranohrišćanskog perioda.

Rođen je u Ankiri, u Maloj Aziji, i od mladosti je pokazivao neverovatnu smirenost, čvrstinu i mudrost u svemu što je radio. Nije krio veru u Hrista, naprotiv, javno ju je ispovedao i zbog toga bio izložen mučenjima od strane rimskih vlasti.

Prema crkvenom predanju, načalnik Agripin pokušavao je da ga ubedi da se pokloni idolima, obećavajući mu da će tako sačuvati život. Platon mu je odgovorio jasno i hladno: dve su smrti, jedna prolazna, druga večna. Zato se držao istine do poslednjeg daha, svestan da je život bez vere prazan i kratak. Trpeo je teška mučenja, vrelo gvožđe, struganje kože, glad i tamnicu, ali nijednom nije odstupio. Na kraju je posečen oko 266. godine i tako, kako piše, primio venac večne slave.

Ko je bio Sveti Platon i zašto je važan

Platon je u hrišćanskoj tradiciji zapamćen kao čovek koji je patio, ali nije poklekao. Kada su mu spominjali slavnog helenskog filozofa Platona, odgovorio je da sa njim nema ništa zajedničko osim imena. Rekao je da uči mudrost koja dolazi od Hrista, a ne mudrost koja je pred Bogom ludost. To je bila njegova suština, njegova logika, njegova čvrsta ideja vodilja.

U tamnici je proveo 18 dana bez hrane i vode. Stražarima koji su se čudili kako je živ ostao je rekao da se oni siti mesom i vinom, a on molitvom i Hristom, lozom istinitom. To je ta vrsta vere koja se retko sreće, i zato se Sveti Platon slavi kao veliki stradalnik i primer istrajnosti.

Običaji i verovanja za ovaj dan

Praznik Svetog Platona nije crveno slovo, ali nosi posebnu težinu jer se vezuje za postojanost u veri i unutrašnju snagu. Vernici ga pre svega obeležavaju molitvom i tihim, skromnim ponašanjem.

Postoje tri proverena običaja:

Prvi i najvažniji je da se ujutru upali sveća za mir i istrajnost, ne samo svoju nego i onih koji se bore sa teškim životnim iskušenjima.

Drugi je molitva za mudrost. Smatra se da se na ovaj dan posebno čuje molitva za duhovnu snagu i jasne misli, jer je i sam Platon bio simbol hrišćanske mudrosti, ne filozofske, već one koja dolazi iz srca.

Treći običaj je izbegavanje prepirki. Predanje kaže da ko se danas suzdrži od praznih svađa i ružnih reči, nosi blagoslov u kuću, jer se na dan Svetog Platona posebno ceni trpljenje i mirnoća.

U mnogim krajevima vernici poste ili se makar uzdržavaju od teške, masne hrane tokom dana, u znak poštovanja prema njegovim mukama u tamnici. Stariji zapisi navode i da je dobro pomoći nekome ko prolazi kroz nepravdu ili nevolju, jer se veruje da Sveti Platon posebno štiti ljude koji brane slabije.

Ako želite da uradite samo jednu stvar za svoju dušu, onda je to molitva za strpljenje i čistotu namere. Sveti Platon je stradao zato što nije hteo da se proda za trenutni mir, zato što je birao ono što traje duže od jednog života. Vernici veruju da baš takve molitve na ovaj dan najlakše prolaze kroz sve šumove sveta.

Autor: Iva Besarabić