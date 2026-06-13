Ovo sutra nikako ne treba da zaboravite: Slavimo važnog sveca uz samo jedan običaj

Srpska pravoslavna crkva i vernici 14. juna obeležavaju dan posvećen Svetog Justina Mučenika i Filosofa.

Ko je bio Sveti Justin?

Sveti Justin Mučenik i Filosof bio je jedan od najvažnijih ranohrišćanskih apologeta, odnosno branilaca hrišćanske vere.

Rođen je oko 105. godine u samarijskom gradu Sihemu, u porodici helenskog porekla. Tokom života je tragao za istinom kroz različite filozofske škole – stoicizam, peripatetiku, pitagorejce i platonizam – ali je, prema predanju, tek kroz hrišćansko učenje pronašao odgovore koje je tražio.

Nakon duhovnog preobraćenja, postao je jedan od najistaknutijih hrišćanskih mislilaca svog vremena.

Borba za hrišćane i odbrana vere

Sveti Justin je živeo i delovao u Rimu, gde je stekao veliko poštovanje zbog svoje učenosti i filozofskog pristupa veri.

Napisao je apologije – odbrane hrišćanstva – koje je upućivao caru Antoninu i Senatu, u kojima je branio hrišćane od progona i optužbi.

Njegovi tekstovi imali su veliki uticaj i, prema predanju, doprineli ublažavanju progona hrišćana u određenom periodu.

Kasnije, tokom vladavine Marka Aurelija, ponovo je napisao odbranu hrišćana, ali je zbog vere i optužbi bio uhapšen i pogubljen oko 166. godine.

Smrt i mučeništvo

Sveti Justin je stradao kao mučenik nakon što je odbio da se odrekne hrišćanstva. Njegova smrt ga je svrstala među najpoštovanije rane svetitelje crkve.

Običaj

Prema tradiciji, Sveti Justin Mučenik i Filosof se smatra i zaštitnikom pravde, a u nekim predanjima i zaštitnikom pravnika i advokata.

Zato se veruje da je ovaj dan prilika da se vernici podsete na značaj pravičnosti, istine i moralne odgovornosti u svakodnevnom životu.

Poruka dana

Običaj nalaže da se na ovaj dan vernici fokusiraju na jednu vrednost – pravdu.

„Budite pravični i budite ljudi“, poruka je koja se u tradiciji vezuje za današnji praznik.

Autor: Marija Radić