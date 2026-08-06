U Srbiji aktivno 7 požara: Na terenu 135 vatrogasaca i helikopteri MUP-a

U Srbiji je trenutno aktivno 7 požara na otvorenom prostoru, od kojih su 4 značajna, a u akcijama gašenja angažovano je 135 vatrogasaca-spasilaca sa 58 vozila, više od 130 članova DVD i radnika Srbijašuma, kao i 4 helikoptera MUP-a.

Deliblatska peščara, požar je zahvatio površinu od oko 500ha trave, rastinja i borove šume. U gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca-spasilaca, a juče su dejstvovala tri helikoptera MUP-a koji su izvršili 50 naleta.

Maglič, Ušće, kod Kraljeva, požar na otvorenom prostoru je zahvatio suvu travu i nisko rastinje na 5 lokacija, ukupne površine 110 hektara. Spasene su stambene kuće koje su bile ugrožene. Železnice Srbije obustavile su dalje kretanje voza.

Gabrovnica, opština Knjaževac, požar je zahvatio suvu travu i nisko rastinje na površini od oko 100 ha. Izgoreo je jedan napušteni objekat. Angažovani pripadnici SVS i Helikopterske jedinice.

Selo Borovac kod Zaječara požar je na otvorenom prostoru zahvatio suvu travu i nisko rastinje na površini oko 100 ha. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena.

Autor: D.S.