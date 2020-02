Užasi najsmrtonosnije pandemije ikada - Dnevno je umiralo 1.000 ljudi, nisu imali gde da ih sahrane

Od nje je samo u oktorbu 1918. godine umrlo 200.000 Amerkinaca, što ovaj mesec čini najsmrtonosnijim u istoriji zemlje, piše History.com.

Kako kremacija tada nije bila uobičajena, veliki broj tela preminulih od ove bolesti premašio je kapacitete grobara i proizvođača kovčega, koji nisu uspevali da drže korak sa agresivnim virusom. U isto vreme, na snagu je stupila zabrana javnih okupljanja, koja je obuhvatala i sahrane i opela, pa ožalošćeni nisu mogli propisno da se oproste od svojih pokojnika.

Amerika je bila nespremna

Nansi K. Bristou, profesor istorije sa univerziteta Pjudžet Saund u Takomi u Vašingtonu, kaže da Sjedinjene Američke Države nisu bile spremne za epidemiju, delom zbog toga što su otkrića u oblasti bakteriologije navela Amerikance da misle da mogu da drže pod kontrolom infektivne bolesti.

- Ovo Amerikanci koji su živeli 1918. godine nisu očekivali. Enorman broj ljudi je umro veoma brzo, naročito na istočnoj obali, gde se grip prvo pojavio, a oni nisu imali priliku da se za to pripreme – kaže ona.

Zbog velikog broja mrtvih mogle su se videti jezive scene. Sestre Crvenog krsta u Baltimoru nailazile su u kućama na bolesne ljude koji su ležali u krevetima pored leševa. U drugim slučajevima, tela mrtvaca mogla su se videti u ledu ili u ćošku sobe, gde su se danima raspadala.

Porodice same kopale grobove

Vlasnici pogrebnih preduzeća bili su pretrpani kovčezima, a groblja su bila krcata. Kopači grobova nisu radili svoj posao, neki jer su se plašili da će se zaraziti, a drugi jer su se zarazili, pa su članovi porodice preminulih ljudi sami morali da iskopavaju grobove.

Kompanije koje su proizvodile kovčege, koje su već bile preopterećene obezbeđujući ih za poginule u Prvom svetskom ratu, nisu mogle da idu u korak sa novim zahtevima. Kako je bio očajan zbog nestašice kovčega, komesar Okruga Kolumbija Luis Brounlou oteo je dva vagona kovčega koja su poslata u Pitsburg i usmerio ih u gradsku bolnicu pod naoružanom stražom.

Grobari na groblju u Bostonu viđeni su kako leševe bacaju u rake bez kovčega u kojima su doneti kako bi oni mogli opet da se koriste. Proizvođačima je naređeno da prave samo jednostavne kovčege i da odmah prekinu sa proizvodnjom luksuznih. Tada je dužina kovčega ograničena – oni su mogli da budu dugi od 175 do 190 centimetara.

Filadelfija je podsećala na srednjovekovni grad pod epidemijom

Najgore je bilo u Filadelfiji, gde je broj mrtvih dostizao po 1.000 ljudi dnevno na vrhuncu epidemije. Čitava susedstva su bila „dekorisana“ krep tkaninom, koja je stavljana na vrata kuće kako bi se označilo da u njoj ima mrtvih. Gradske vlasti su u očaju, dok su čekale da kovčezi pod oružanom stražom stignu u grad, angažovale kompaniju „J. G. Brill“, koja je proizvodila tramvaje, da napravi hiljade običnih kutija u kojima bi bili sahranjeni umrli.

Gradska mrtvačnica, koja je imala kapacitet za 36 tela, bila je zatrpana sa 500 leševa, pa je grad morao da otvori još šest dodatnih mrtvačnica i smesti mrtve u hladnjače, a neki preminuli stanovnici Filadelfije, uglavnom siromašni i imigranti, bacani su u masovne grobnice.

