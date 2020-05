Dečaci želeli da naprave kućicu, pa u potrazi za materijalom ZAVIRILI I U BAKIN ORMAN - Ono što su pronašli doneće im PRAVO BOGATSTVO!

Porodica desetogodišnjaka odlučila je da napusti Pariz odmah nakon što je francuska vlada uvela mere karantina i preselila se u porodičnu kuću u Vendomu, jugozapadno od glavnoga grada.

Dečaci su poželeli da u bašti naprave kućicu od granja, lišća i čaršava, pa im je otac rekao da uzmu stare bakine pokrivače iz ormana u sobi za goste, prenosi SeeBiz.

"Dok su iz ormana izvlačili pokrivače, iz njega su ispala dva prilično teška predmeta", ispričao je Filip Roijak, lokalni antikvar i kolekcionar za francusku BFMTV.

Dečacima neobični predmeti nisu bili zanimljivi pa su ih vratili u orman, ali kada su ocu ispričali šta se dogodilo, on ih je zamolio da mu donesu te neobične predmete, pomislivši da je reč o bakinim držačima za noževe.

