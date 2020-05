DRIVE IN BIOSKOP NA ADI „POD ZVEZDAMA“ 01. JUNA OTVARA DEVETI TARANTINOV FILM I VIŠESTRUKI OSKAROVAC „BILO JEDNOM U HOLIVUDU“

BESPLATNI FILMOVI NA PARKIRALIŠTU NA ADI OD 1. JUNA DO 1. JULA

Kao asocijacija na Holivud, bioskop će tačno u 21 sat, kada se upale prve „nebeske zvezde“, otvoriti deveti Tarantinov film iz 2019. godine, Bilo jednom u Holivudu (Once upon a time in Hollywood).

Na repertoaru i Deadpool 2, Otac, Boemska rapsodija, Goli u sedlu, Doktor Sleep, Vudstok, Pulp Fiction, Blade runner.

Dugoočekivani Drive in bioskop na Adi, nastao u saradnji Kombank Dvorane i Grada Beograda, počinje sa radom u ponedeljak 01. juna u 21h pod sjajem zvezda nad beogradskom prestonicom, dok će one "filmske zvezde" zablistati upravo na platnu dimenzija 12 puta 6 metara i 4k projektorom sa 33 hiljade lumena u prvoj filmskoj projekciji na otvorenom.

Glavni glumački akteri, jednog od najgledanijih filmova iz prošle godine, kao i višestrukog dobitnika Oskara, su Bred Pit, koji je za ovaj film dobio svog prvog glumačkog Oskara u karijeri za sporednu mušku ulogu i Leonardo Di Kaprio, dobitnik Oskara za glavnu mušku ulogu za istoimeno ostvarenje. Bilo jednom u Holivudu dobitnik je i Oskara za najbolji film, a Kventin Tarantino, inače ovogodišnji dobitnik Oskara za najboljeg reditelja, sa svojim devetim filmom, na veliko platno je doneo priču iz perioda vrhunca „hipi Holivuda“.

Film prati avanturu glumca i njegovog dvojnika, koji kreću na put kako bi pronašli svoje mesto pod Suncem u filmskoj industriji daleke 1969. godine u Los Andjelesu. Rik Dalton ( Leonardo Di aprio) , bivša zvezda jedne vestern TV serije i njegov dugogodišnji dvojnik Klif But ( Bred Pit ), u poslednjoj fazi zlatnog Holivuda bore se za svoj uspeh u svetskoj prestonici filmske industrije koju više ne mogu da prepoznaju. Dodatna iskušenja će se javiti kada Rik za komšinicu dobije prelepu glumicu - Šeron Tejt, u čijoj se ulozi našla Margo Robi, inače ovogodišnja dobitnica Oskara za sporednu žensku ulogu u filmu „One su bombe.“

Nakon Bilo jednom u Holivudu, na platnu bioskopa na otvorenom, do kraja juna biće reprizirani i

Deadpool 2, film Dejvida Liča iz 2018.godine, koji je na veliko platno doneo i srpskog glumca Stefana Kapičića, koji u filmu tumači lik natrprirodnog bića Kolosus ); Boemska rapsodija iz 2018. godine, biografski film koji opisuje život i rad frontmena planeternog rock sastava The Queen, Fredija Merkjurija , ali i domaće ostvarenje- film Otac Srdana Golubovića - dvostruki dobitnik nagrada na ovogodišnjem Berlinaleu, gde je i doživeo svoju premijeru ( nagrada publike u programu Panorama i nagrada ekumenskog žirija ).

Publika će se podsetiti i klasika, čuvenih „FEST-ovaca“ iz 1971. godine: Goli u sedlu, 2001: Odiseja u svemiru i Vudstok , a uživaće i uz četvorostrukog ovogodišnjeg Oskarovca, južnokorejski film Parazit, koji se nalazi i na repertoaru kućnog bioskopa MOJ OFF.

Biće prikazani i naslovi kao što je čuveni horor iz 2019. godine Doktor Sleep Majka Flanagana, baziran na čuvenom istoimenom romanu Stivena Kinga iz 2013.godine , ali i Pulp Fiction, Blade runner i mnogi drugi.

Bioskop na otvorenom od 1. do 7. juna emitovaće besplatne projekcije filmova svake večeri, dok će nakon toga dani rezervisani za film biti sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja.

Rezervacija karata vršiće se preko sajta Kombank Dvorane www.kombankdvorana.rs. Neophodno je da se rezervacija odštampa, što će ujedno biti ulaznica za film. Prostor će za posetioce biti otvoren sat vremena pre početka filma, a rezervacija je neophodna!

Kompletan repertoar biće dostupan na veb stranici Dvorane od 01. juna.