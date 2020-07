Slavimo važnu i hrabru sveticu - vaše molitve biće uslišene SAMO POD OVIM USLOVOM!

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetu velikomučenicu Nedelju.

Rođena je u hrišćanskoj porodici u Maloj Aziji. Roditelji Dorotea i Euzebije bili su dugo bez dece i kada su je nakon mnogo molitava i suza dobili dali su joj ime Nedelja.

U vreme hristobornih careva Dioklecijana i zeta njegova Maksimijana u Anadolij su živele dve pobožne dušei, Dorotej i Jevsevija. Bili su pobožni hrišćani, bogati ali i bezdetni. Neprestanom molitvom oni isprosiše od Boga jedno čedo, svetu Nedelju. Od detinjstva Nedelja je sebe posvetila Bogu uzdržavajući se od svega što raskalašna deca čine. Kada odraste, krasna telom i dušom, navališe mnogi prosci, no ona ih sve odbi govoreći, da je ona sebe obručila Hristu Gospodu, i da ništa ne želi do samo da umre kao devojka.

Jedan od tih odbijenih prosaca optuži i Nedelju i njene roditelje caru Dioklecijanu kao hrišćane. Car naredi te mučiše roditelje Nedeljine, i posle muka protera ih u grad Melitinu, gde u mukama za Hrista skončaše.

Svetu Nedelju je Dioklecijan Maksimijanu poslao na sud. Kako Nedelja potvrdi svoju veru u Hrista pred Maksimijanom, naredi da je šibaju volovskim žilama. Po tom predade je car vojvodama, najpre Ilarionu a posle smrti ovoga Apoloniju. Ovi je mučiše zverski na sve moguće načine, no sve beše uzalud. Kada je Nedelja sveta ležala u tamnici sva u ranama, javio joj se Hristos Gospod, isceli je i reče joj: "Ne boj se, Nedeljo, muka, blagodat je moja s tobom." I zaista blagodat Hristova spase ovu mučenicu i od ognja i od zverova, gde sudije bezbožne mišljahu, da će ona sresti sigurno smrt.

Videći čudesno spasenje Nedelje od tolike smrti mnogi neznabošci poverovaše u Hrista. No svi biše posečeni. Reče sv. Nedelja Apoloniju: "Nikojim načinom ne možeš me odvratiti od vere moje. Baciš li me u oganj, imam primer Tri Otroka; baciš li me pred zverove, imam primer Danila; baciš li me u more, imam primer Jone proroka, predaš li me maču, setiću se Česnoga Preteče. Za mene je život za Hrista umreti." Tada naredi Apolonije, da je mačem poseku.

Nedelja kleče na kolena i uzdiže ruke k nebu pa se pomoli Bogu, da Bog pomiluje i spase sve one, koji budu spomen njen slavili, i da upokoji njenu dušu zajedno sa dušom njenih roditelja. Završivšii molitvu ona predade dušu svoju Bogu pre nego što se mač spusti na njenu glavu. Časno postrada i preseli se u večnu radost 289 god. u Nikomidiji.

- Pobediti uživanje najveće je uživanje, niti ima veće pobede nego što je pobeda nad svojim željama. Onaj ko je pobedio jednog neprijatelja, pokazao se jači od nekog drugog, no onaj ko je pobedio požudu, pokazao se jači od samog sebe. Svako je zlo lakše pobediti nego li uživanje, jer sva su druga zla odbojna, dok je uživanje zlo privlačno. Onaj ko se oslobodi želje, oslobođava se i straha, jer zbog želja proizlazi strah.

Prema starim običajima, danas biste trebali otići u crkvu. Pomolite se Svetoj velikomučenici Nedelji da vam podari snagu za borbu sa sopstvenim slabostima i ukoliko ste čista srca, njena milost će pomoći da vam u životu krene na bolje.