Astronauti Bob Binken i Dag Harli opisali su tutnjavu, vrućinu i udare koje su iskusili prilikom povratka iz svemira na letelici Kru Džragon.

Binken je slikovito opisao da su oblaci leteli pored njihovog prozora, a da se osećao kao da ga je neko udarao u leđa stolice palicom za bejzbol, preneo je BBC.

Obojica su, međutim, potvrdila da je letelica ispunila sva očekivanja. Oni su se spustili u Meksički zaliv čime je završena prva komercijalna misija na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS).

"Dok smo se spuštali kroz atmosferu lično sam bio iznenađen kako se sve brzo dešavalo", rekao je Binken na konferenciji za novinare u svemirskom centru Džonson u Hjustonu.

"Thanks for flying @SpaceX."



Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years.

On je dodao da se činilo da je prošlo nekoliko minuta do završetka gorenja, a da su mogli da pogledaju kroz prozore i vide kako jure pored oblaka.

"Kada smo se još malo spustili u atmosferu Džragon je stvarno oživeo naveo je Binken. Prema njegovim rečima, potisnici su se pokrenuli i usmerili ih na pravi put.

Join us today for a news conference with our Demo-2 crew



When: Aug. 4 at 4:30 p.m. ET

Where: @NASA_Johnson

About: The historic mission to the @Space_Station with a successful splashdown in the Gulf of Mexico



NASA Commercial Crew 04. август 2020.

"Atmosfera je počela da proizvodi zvuke, mogli ste čuti napolju tutnjavu i dok je letelica uspostavljala kontrolu mogli ste to osetiti na sopstvenom telu", naveo je Binken.

On je rekao da su mogli da osete kotrljanje i udarce i sve male pokrete u letelici. Dok se letelica, koju je njena posada nazvala Endevor, spuštala kroz atmosferu tutnjava je rasla i potisnici su se trajno uključili.

"Every time you look out the window of the @Space_Station... the perspective that you have from low-Earth orbit of our planet is just one of complete awe." @Astro_Doug describes what it's like to look back on Earth from space.

"Čuo sam neke zvuke, ali to nije zvučalo kao mašina nego kao životinja", kazao je Benken. Tokom povratka sa ISS kapsula se morala odvojiti od trupa koji sadrži solarne panele i uređaje za toplotu.

Binken je rekao da je sve te faze odvajanja sve do otvaranja padobrana doživeo kao udarce u leđa stolice bejzbol palicom.

Odvajanje trupa bilo je blago, ali se osetio vrlo jaki trzaj kod otvaranja padobrana, dodao je on.

NASA je, inače, prevoz astronauta na i iz IŠ prepustila privatnim kompanijama Spejseks i Boing.