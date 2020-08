VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan umro je francuski pisac Šarl Bodler, jedan odnajvećih pesnika 19. veka.

12 - Rođen je rimski car Gaj Julije Kaligula, koji jetokom vladavine od 37. do 41. ispoljio brutalnost, samovolju inečuveno rasipništvo. Kad je uveo nepodnošljivo visoke porezei druge namete, okrenuo je protiv sebe Senat i vojsku, pa ikomandante pretorijanske garde i 41. je ubijen. Senat je potomza cara proglasio njegovog strica Klaudija Tiberija Druza,koji je nasuprot Kaliguli upamćen kao retko dobar vladar.

1290 - Kralj Edvard I proterao je Jevreje iz Engleske.

1354 - Srpski državni sabor proglasio je u Seru (grad naistoku današnje grčke Makedonije) Dušanov zakonik (konačnaverzija), prvi deo objavljen je u srpskoj prestonici Skoplju 1349.Najznačajniji pravni dokument srednjovekovne Srbije - "Zakonikblagovernago cara Stefana" kako je glasio zvaničan naziv - utvrdioje opšta načela poretka tadašnje Srbije. Pored ustavnih, sadržaoje i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe izporodičnog i naslednog prava. Oblikovan je na osnovu običajnog,crkvenog i vizantijskog, odnosno rimskog, prava. Zakonik predviđazaštitu prava i najnižih društvenih staleža, kao i strogonačelo zakonitosti: zakon je jači i od vladareve volje, štojedan član izričito kaže.

1422 - Umro je engleski kralj Henri V, koji je tokomvladavine od 1413. do smrti nastavio Stogodišnji rat protivFrancuske. Pobedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz.U Francuskoj je i umro od dizenterije, a na prestolu ga je naslediodevetomesečni sin Henri VI.

1688 - Umro je engleski pisac i baptistički propovednik Džon Banijan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što jedržao propovedi bez dozvole verskih vlasti. U tamnici je napisaoduhovnu autobiografiju i započeo "Poklonikovo putovanje",svojevremeno najčitaniju knjigu u Engleskoj.

1811 - Rođen je francuski pisac Teofil Gotje, majstorreči i oblika, preteča parnasovaca, osnivač larpurlatizma"umetnost radi umetnosti" (l'art pour l'art). Dela: pesme "Emalji ikameje", proza "Gospođica de Mopen", "Roman jedne mumije", "KapetanFrakas", kritike "Istorija dramske umetnosti u proteklih 25 godina","Istorija romantizma".

1867 - Umro je francuski pisac Šarl Bodler, jedan odnajvećih pesnika 19. veka. Njegova poezija, izrazito osećajna,otvorila je nove puteve lirike. Buntovan duh, prevazišao jeestetičke norme svog vremena, u poeziju je uneo orijentalne bojei egzotiku, zadržao elemente romantizma, klasičnog paganizma inagovestio simbolizam. Uz zbirku pesama "Cveće zla", koju mnogismatraju najvećim lirskim događajem 19. veka, objavio je proznodelo "Veštački raj".

1876 - Zbačen je turski sultan Murat V, kojeg je naprestolu nasledio brat Abdul Hamid II.

1887 - Osnovan je Streljački savez Srbije, 36 godina posleformiranja prve streljačke družine. Savez je 1909, kad su u Srbijiveć delovale brojne družine, učlanjen u Međunarodnu streljačkuuniju i strelci iz Srbije su prvi put učestvovali na međunarodnimtakmičenjima u Londonu i Hamburgu.

1898 - Rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpskeakademije nauka i umetnosti, pripadnik beogradskog nadrealističkogkruga. Dela: zbirke pesama "Buđenje materije", "Laža i paralažanoći", "Knjiga rituala", "Pisma - ipak su stigla", "I tako, kadostanem sam", eseji "Položaj nadrealizma u društvenom procesu","Jedan vid francuske književnosti", "Anina balska haljina","Proplanak i um", "Na tapet dana", "Breton iskosa", romani "Gluhodoba" (s Aleksandrom Vučom), "Kocka je bačena".

1908 - Rođen je američki pisac jermenskog porekla Vilijam Sarojan, koji je originalnom tehnikom pripovedanja najviše pisao oživotu američkih "malih ljudi", često jermenskih i drugihdoseljenika. Verovao je da su hrabrost i humor najdelotvornijasredstva za savladavanje životnih nedaća. Detinjstvo je proveo usirotištu, a zatim emigrira u SAD, gde je stekao reputaciju velikoghumaniste. Dela: zbirke priča "Zovem se Aram", "Pet zrelihkrušaka", "Smeli mladić na letećem trapezu", "Mama, ja te volim","Tata, ti si lud", "Jedan dan u popodnevu sveta", romani "Ljudskakomedija", "Doživljaji Veslija Džeksona", "Predmet smeha", drame"Vreme vašeg života" (Pulicerova nagrada 1939.), "Moje srce je ugori".

1924 - Rođen je srpski akademik Ilija Stojanović,stručnjak za telekomunikacije. Osnivač je moderne Katedre zatelekomunikacije u Beogradu, koju je vodio 19 godina. Bio jeupravnik Zavoda za telekomunikacije i računarsku tehniku, savetnikInstituta "Mihajlo Pupin", RTV Beograd. Biran je za predsednikasvetske konfrencije ITU u Ženevi. Bio je ključni nosilac projektauvođenja mobilne telefonije u Srbiji. Objavio je pet knjiga iučestvovao je u brojnim projektima telekomunikacionih sistema.

1930 - Umro je srpski lekar, pisac, političar i diplomata Vladan Đorđević, pravo ime bilo mu je Hipokrat. Bio je članSrpske kraljevske akademije, osnivač Srpskog lekarskog društva iSrpskog Crvenog krsta. Jedan je od pokretača Ujedinjene omladinesrpske, osnivač lista "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo", kao iuglednog časopisa "Otadžbina" U vreme kralja Milana Obrenovićabio je ministar i predsednik vlade, kao i predsednik opštineBeograda. Povukao se iz javnog života posle veridbe kraljaAleksandra Obrenovića s Dragom Mašin. Napisao je višeistoriografskih, književnih dela i putopisa: "Istorija srpskogvojnog saniteta", "Kraj jedne dinastije", "Srpsko-turski rat","Car Dušan", "Uspomene".

1934 - Umro je Jovan Vujić Joca, kolekcionar umetnina,bibliofil, veliki dobrotvor srpskog naroda. Rodom iz Sente,filozofiju i istoriju studirao je u Beču, a diplomirao je iagronomiju. Bio je veleposednik i vremenom je stvorio ogromnu zbirkuumetničkih dela, starina, vrednih knjiga. Posedovao je bibliotekuod oko 20.000 knjiga važnih za srpsku kulturu i istoriju, oko 3000autografa, pisama, povelja, kao i zbirku starog novca i oružja.Stvorio je i veliku zbirku dela srpskih slikara od 18. do 20. veka.Svoju zbirku poklonio je Beogradskom univerzitetu uz dogovor da sepored Univerzitetske biblioteke podigne Galerija Joce Vujića, štonikada nije urađeno.

1939 - Propali su pokušaji francuskog i britanskogpremijera Eduarda Dalađea i Artura Nevila Čemberlena dapregovaraju sa nemačkim nacističkim liderom Adolfom Hitlerom.Nacističke trupe su dan kasnije napale Poljsku i počeo je Drugisvetski rat.

1942 - Nemački general Ervin Romel obnovio je ofanzivuprotiv Britanaca kod Alam Halfe u Egiptu u Drugom svetskom ratu unameri da izbije na Suecki kanal, ali je pokušaj propao.

1944 - Sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu izbacilanemačke trupe iz glavnog grada Rumunije Bukurešta.

1957 - Malaja (deo sadašnje Malezije) je steklanezavisnost.

1962 - Umro je francuski slikar Žorž Brak, koji je s Pablom Pikasom 1905. osnovao Kubistički pokret. Posle Prvogsvetskog rata prolazio je kroz mnoge faze, slikajući s upadljivomoriginalnošću. Slikao je pejzaže, aktove i mrtvu prirodu.

1962 - Trinidad i Tobago, do tada britanska kolonija postaoje nezavisna država.

1973 - Umro je američki filmski režiser irskog porekla Džon Ford, autor više od 200 filmova. Najpoznatiji je poklasičnim vestern filmovima punim lirike, sete i humora. Filmovi:"Potkazivač" (Oskar), "Poštanska kočija", "Mladi Linkoln","Plodovi gneva" (Oskar), "Dugo putovanje", "Kako je bila zelena mojadolina" (Oskar), "Moja draga Klementina", "Begunac", "Cena slave","Miran čovek" (Oskar), "Čovek koji je ubio Liberti Valansa", "Crninarednik", "Jesen Čejena".

1983 - Sahrani vođe filipinske opozicije Beninja Akina uManili je prisustvovalo više od milion ljudi. Opozicioni lider jeubijen 10 dana ranije na aerodromu u Manili prilikom povratka iztrogodišnjeg izbeglištva u SAD, čime je filipinski diktatorFerdinand Markos uklonio najozbiljnijeg protivkandidata na izborima1984.

1986 - Umro je engleski vajar Henri Mur, jedan od najvećihskulptora 20. veka, inostrani član Srpske akademije nauka iumetnosti. Inspirisao se arhaičnom i primitivnom umetnošću.Težio je sintezi apstraktnih oblika i nadrealističkih psihološkihpreispitivanja.

1986 - Umro je finski državnik Urho Kekonen, predsednikFinske od 1956. do 1982, najistaknutiji finski političar posleDrugog svetskog rata. Kao šef države i prethodno predsednik vladeod 1950. do 1953. i od 1954. do 1956. podržavao je saradnju u vladipartija centra s radničkim partijama, uključujući i Komunističkupartiju Finske. Izuzetno je doprineo procesu miroljubive saradnjedržava, čiji je vrhunac bila Konferencija o evropskoj bezbednostii saradnji 1975. u Helsinkiju.

1994 - Trupe bivšeg Sovjetskog Saveza i formalno suokončale poluvekovno vojno prisustvo u bivšoj Istočnoj Nemačkoj,ceremonijom kojoj su prisustvovali predsednik Rusije Boris Jeljcin ikancelar Nemačke Helmut Kol.

1996 - U najvećoj vojnoj akciji trupa iračkog predsednikaSadama Huseina od okončanja Zalivskog rata 1991, vojska Irakapomogla je Kurdistanskoj demokratskoj partiji Masuda Barzanija dapreotme strateški važan grad Arbil na severu Iraka od rivalskePatriotske unije Kurdistana.

1997 - Poginula je Dajana Spenser, bivša supruga britanskog prestolonaslednika princa od Velsa Čarlsa. Stradalaje u Parizu, u automobilskoj nesreći koja je dugo bila predmetkontroverznih tumačenja u medijima.

1999 - U zaseoku Zlaš kod Prištine, u kojem se nalaziozatvor terorističke OVK, pronađena je masovna grobnica s telima 42 srpska civila. Svi su bili izloženi torturi pre likvidacije.

1999 - Prilikom pada argentinskog "Boinga 737", odmah pouzletanju sa aerodroma u blizini centra Buenos Airesa, poginuo jenajmanje 71 putnik i član posade.

2003 - Kenija je formalno ukinula zabranu delovanjapokreta "Mau Mau", koji je predvodio borbu protiv britanskihkolonijalnih vlasti pedesetih godina 20. veka.

2004 - U bombaškom napadu žene samoubice na stanicumetroa "Rižskaja" u Moskvi, poginulo je 10, a ranjeno preko 50osoba, među kojima četvoro dece. Iza napada su stajali čečenskiteroristi.

2004 - Palestinski bombaši samoubice, pripadnicipalestinske ekstremističke organizacije Hamas, digli su u vazduhdva autobusa u gradu Berševi, na jugu Izraela, ubivši 16 osobai ranivši više od 80.

2005 - Umro je britanski fizičar Džozef Rotblat, jedan odosnivača "Pagvas konferencija" (Pugwash), koji je 1995. godinedobio Nobelovu nagradu za mir za svoja zalaganja protiv nuklearnognaoružanja.

2005 - Oko 1.000 osoba izgubilo je život, a više od 800je povređeno u Bagdadu u metežu koji je nastao posle glasina da sebombaš samoubica nalazi među šiitskim hodočasnicima, koji sudošli da obeleže godišnjicu smrti sedmog šiitskog imama Muse alKazima.

2006 - U seriji napada u istočnom delu Bagdada, ubijene sunajmanje 43 osobe a ranjeno 126.

2011 - Preminuo je Radoslav Stojanović, srpski pravnistručnjak, izvesno vreme i diplomata. Stojanović je bio profesorPravnog fakulteta, ambasador Srbije u Holandiji, pravni savetnikMinistarstva spoljnih poslova. Uspešno je zastupao je Srbiju u sporupovodom tužbe za navodni genocid koju je podnela BiH, pred Međunarodimsudom pravde u Hagu. Bila je to neka vrsta njegovog diplomatskogtrijumfa. Rođen je u Obrenovcu 1930. Bio je predavač na predmetimaMeđunarodno javno pravo i Međunarodni odnosi. Politički je bioangažovan decenijama, i u vreme jednopartijskog sistema a jedanje iz grupe intelektualaca koji su obnovili Demokratsku stranku1989. ali je potom imao istaknutu ulogu i u drugim političkimgrupacijama.

2015 - Vlasti Litvanije optužile su 66 državljana Rusije,Belorusije i Ukrajine za zločine protiv čovečnosti tokomnapada sovjetskih bezbednosnih snaga na litvanske separatiste 1991.Reč je o zvaničnicima sovjetske države koji su odobrili, odnosnoizveli, napad 13. januara 1991. u Viljnusu, kada je u takozvanoj"Krvavoj nedelji", poginulo 13 osoba, jedna je umrla, a više od1.000 je povređeno. Litvanija je priznanje suverenosti sa Zapadadobila pošto je avgusta 1991. propao pokušaj puča u Moskvi.

2018 - Poginuo je Aleksandar Zaharčenko, lidersamoproglašene Donjecke Narodne Republike, predsednik Savetaministara te republike. DNR je proglasila nezavisnost od Ukrajine11. maja 2014.

2019 - Umro je Imanuel Valerštajn, američki sociolog i ekonomskiistoričar. Najpoznatiji je kao svetsko sistemski analitičar. Predavao je nauniverzitima Kolumbija, SAD, i MekGil, Montreal. Od 2000. bio je istraživacna Jejlu, SAD. Prvobitno se bavio problematikom postkolonijalnih društava,posebno Afrikom, da bi potom postao čelnik "Fernan Brodel Centra za studijeekonomije". Bio je predsednik Međunarodne sociološke asocijacije. U oblastiekonomije najviše je bio posvećen problematici jezgra i periferije globalnogkapitalističkog sistema.