NEVEROVATNO OTKRIĆE ARHEOLOGA - U Gizi pronađeno 13 kovčega na jednom mestu, stari su 2.500 godina (FOTO+VIDEO)

Prema izjavi egipatskog Ministarstva turizma i starina, na arheološkom nalazištu u nekropoli Sakara u Gizi, pronađeno je 13 zapečaćenih kovčega koji su stari oko 2.500 godina.

Kovčezi i tri zapečaćene niše, otkriveni su u oknu dubokom 11 metara, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva turizma i starina.

A collection of more than 13 intact & sealed coffins has been unearthed inside an 11-metre deep shaft in Saqqara, the first step towards a huge discovery to be announced soon on site. The coffins are 2,500 years old and still retain some original colours. https://t.co/GJPEOFa4Wi pic.twitter.com/ReAp2InQFT