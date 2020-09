Potrošio na video-igru više od 800 sati: Hteo da pojede papu

Tako je jedan korisnik društvene mreže Reddit, korisničkog imena Zack7062, postavio sebi veoma čudan zadatak - hteo je da pojede papu.

On u svojoj objavi, tako, navodi da je osvojio svako sveto mesto, pobedio u tri krstaška rata i reformisao nordijsku religiju tako da uključuje kanibalizam, samo da bi mogao da jede papu.

Kako je rekao za portal PC Gamer, jedna od njegovih omiljenih funkcija u CK3 video-igri jeste upravo to što je moguće reformisati paganska verovanja. Započeo je svoju "vladavinu" 867. godine, kao vladar iz Skandinavije po imenu Halfdan, i krenuo na svoje "putešestvije" koje je trajalo čak 800 sati igranja.

Me: I don't know if I want to play Crusader Kings 3.

This guy: I ate the pope.https://t.co/5Ix6y0z7mf