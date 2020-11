IMPRESIVNI BROJEVI! Prodato više od 1,5 milijardi video-igara za PlayStation 4

Interesovanje je svakako manje nego prethodnih godina, ali mnogi tek sada uzimaju "četvorku" pošto je cena drastičnije opala. Pokazatelj za to su rezutati prodaje prikupljeni do 30. septembra, prenosi play.co.rs.

Naime, do sada je prodato preko 113,6 miliona primeraka Playstation 4 konzole, za oko 3 miliona uređaja više u odnosu na maj ove godine. Impresivna i još jača prodaja postoji kod video-igara u svakom obliku, gde je od dolaska generacije pa do sada prodato oko milijardu i po igara.

