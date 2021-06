PANDEMIJA ĆE TRAJATI GODINAMA? Dr Kon OBJASNIO zašto smo i dalje u NEPOVOLJNOM PERIODU - Nije vreme za OPUŠTANJE!

Epidemiolog zabrinut šta će biti na jeseni, kao i u godinama koje su pred nama.

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da, što se tiče epidemije korona virusa "ništa još nije gotovo", dodao je da možemo da kažemo da smo u mirnoj situaciji koja će biti tokom leta, ali da je sa ovakvim opuštenim ponašanjem moguće da se bolest u većim razmerama vrati na jesen.

Kon je izjavio da je "teoretski nemoguće", zbog velikog procenta vakcinisanih protiv korona virusa, da ponovo bude po 5.000, 6.000 novih slučajeva dnevno, kako je bilo na vrhuncu epidemije, ali da je moguće da se ponovo dođe do 1.000 novih slučajeva dnevno.

On je rekao da su "procene krajnje nezahvalne", kao i da se borba protiv korona virusa do sada vodila "protiv kineske varijante kada je jedan zaraženi zaražavao maksimalno dvoje", a da se sada suočavamo sa delta sojem koji ima mnogo veću zaraznost, gde prosečno jedan zaraženi zaražava i pet osoba, pa i više.

Kon je dodao da u Velikoj Britaniji, gde cirkuliše delta soj korona virusa, "nevakcinisani obolevaju 25 puta više nego vakcinisani", odnosno da je rizik da se neko na javnim skupovima zarazi do 30 puta veći.

- Sa takvom opuštenošću mi očekujemo novi soj. Znamo da je delta soj postao dominantan, moramo da shvatimo da se ovaj virus menja i dobija nove sojeve i da će dalje da se prilagođava, pandemija će se nastaviti godinama - rekao je Kon. Dodao je da nas "vakcina štiti i od delta soja", ali da se sa spuštanjem starosne granice za vakcinisanje na 16 godina, povećava obim posla za imunizaciju stanovništva.

Kon je rekao da je vakcinisanje borba protiv epidemije korona virusa "pitanje nacionalne bezbednosti i pitanje svih pitanja", zbog čega je preporučeno da ona bude obavezna za sve zdravstvene radnike, a da treba razmotriti i obavezu za sve punoletne građane.

On je naveo da se zalaže za to da bude tačno utvrđen broj umrlih od kovida-19, i da očekuje da će to biti značajno veći broj od onoga koji je zvaničan za sada, kao i da je formirana radna grupa za utvrđivanje tih činjenica, o čemu je, kako je naveo, saznao iz medija.

- Formirana je radna grupa za utvrđivanje broja umrlih, znam iz medija ali ne učestvujem u tome. Očekujem da će izaći sa rezultatima i da će biti značajno veći nego što imamo registrovano. Mi moramo da znamo do kraja šta se dešava u toku ove pandemije da bi shvatili ozbiljnost - kazao je Kon.

