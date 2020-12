Spremaju se tri filma i sedam serija baziranih na Playstation video-igrama

Sony želi da obožavateljima Playstation ekskluziva ponudi dosta više od novih izdanja.

Do sada smo znali da se od filmova baziranim po video igrama radi samo na Uncharted filmu, ali izgleda da Sony planira ekranizaciju velikog broja gejming franšiza. Kako je otkrio direktor Sony Pictures divizije, Toni Vincikvera, u studiju se trenutno snimaju tri filma i čak sedam serija baziranih na Playstation video-igrama.

Ovo je samo realizacija ranije najavljenog programa Playstation Productions, koji je posvećen upravo adaptaciji PS video-igara u format serija i filmova.

Za sada nije poznato o kojim je franšizama tačno reč, ali je garantovano da se radi na ekranizaciji God of War franšize, a za isto dosta potencijala ima i Horizon Zero Dawn. Verovatno možemo očekivati još Uncharted sadržaja, pa zatim ludorije Ratcheta i Clanka, a ima još dosta drugih opcija, prenosi play.co.rs.

Ovde se ne računa The Last of Us serija, pošto iza nje stoji produkcijska kuća HBO, a ne Sony.