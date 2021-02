SEVERNI LEDENI OKEAN OSTAJE BEZ LEDA? Naučnici doneli sumornu prognozu, do 2055. godine sve će biti drugačije

Međunarodni tim istraživača predviđa da će Severni ledeni okean do septembra 2055. godine najverovatnije ostati nezaleđen.

"Tim je modelovao kako će na Severni ledeni okean uticati klimatske promene, a model je pokazao da je malo verovatno da će ga led prekriti u septembru za 35 godina", kaže Stanislav Marijanov, jedan od autora istraživanja i vodeći istraživač u laboratoriji za modeliranje biogeohemijskih ciklusa okeana na Institutu za okeanologiju "Širšov" pri Ruskoj akademiji nauka.

"Uspeli smo da modeliramo uticaj klimatskih promena prema različitim scenarijima rastućih emisija staklene bašte na ekosistem Arktičkog okeana. Uzeti su u obzir faktori poput područja smanjenja ledenog pokrivača, promena temperature vode i saliniteta", objašnjava Marijanov.

Do kraja 21. veka, period kada će Arktik biti potpuno bez leda, postojano će se povećavati na četiri meseca tokom godine do 2100. i trajati od sredine jula do sredine novembra.

Prognoza istraživača ukazuje na to da će se koncentracija hranljivih sastojaka smanjiti u severnom Atlantiku zimi do kraja veka, što će biti izazvano smanjenim intenzitetom mešanja okeanskih slojeva.