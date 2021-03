MUŽ JOJ JE ZBOG LJUBOMORE SEKIROM ODSEKAO OBE RUKE: Ostavio je u bolnici i otišao u policiju da prijavi zločin

Evo kako ova hrabra žena živi danas!

Nakon ovog slučaja, žene u Rusiji su se pobunile i tražile strožije kazne u slučajevima porodičnog nasilja.

Kada ugledate nasmejano lice lepe Margarite Gračeve (28), teško da bi vam u prvi mah prošlo kroz glavu da je ova hrabra žena prošla pravi pakao u životu, kao i da se u jednom trenutku borila za goli život.

Jedna njena ruka je bionička, druga prekrivena ožiljcima, a ova hrabra žena danas je ponovo srećna, u braku sa osobom koja je nikad ne bi povredila i koju njeni dečaci doživljavaju kao oca.

Naime, 2017. godine, užasna vest je potresla ceo svet. U naletu ljubomore, muž je sekirom svojoj supruzi odsekao šake. Tog 11. decembra, Margaritin muž Dmitri ponudio joj je da je odbaci do posla, ali ju je umesto toga odvezao u suprotnom smeru, ka šumi.

Parkirao je kola, odvukao je sa sedišta, uzeo sekiru iz gepeka i odsekao joj obe šake, a potom je ostavio na prijemu bolnice, i odvezao se do policije da prijavi zločin.

Razlog, za ovaj jeziv zločin su njegove sumnje da ga vara, a Dmitri je nakon toga dobio zatvorsku kaznu od 14 godina.

Njih dvoje su se upoznali još u školi, a iako su bili srećni, Margarita priznaje da je često umeo da plane zbog sitnica. Kriza je počela kada je ona počela da radi. Bio je ljubomoran na njene kolege, a kada mu je pomenula razvod, on je pobesneo i zapretio da će je ubiti.

Slučaj je prijavljivala nekoliko puta policiji, ali je reakcija izostala. 5 dana pre nego što se ova nesreća dogodila, njene optužbe su odbačene kao neosnovane.

Lekari su dali sve od sebe i ispeli da joj sapsu jednu ruku, dok na drugoj ima protezu.

Margareta je nakon toga podnela zahtev za razvod i napisala knjigu "Srećna bez ruku" u kojoj se obratila svim ženama koje prolaze kroz porodično nasilje i podstakla ih da pobegnu iz takvog odnosa.

Kako kaže, nije joj bila želja da postane slavna već da pomogne svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

- Kada ljudi vide protezu, gledaju me kao superheroja, a kada me vide bez šake, sažaljevaju me. Mislim da preteruju i u jednom i u drugom slučaju, a ovim slikama sam htela da pokažem da nema nikakve razlike u meni sa rukom i bez ruke - rekla je tada.

Žene me često pitaju kako da se zaštite od nasilnog partnera i kako da budu sigurne da partner nije nasilan. Nemam odgovor na to pitanje. Osoba može da se promeni u sekundi. Mene moje iskustvo nije navelo na to da dignem ruke od ljubavi. Morate da verujete u dobre stvari

Margarita je ponovo u srećnom braku, a kaže da je muža pažljivo izabrala. Prvo su, kaže, bili prijatelji, sve dok se nije navikla na njega.

Strpljivo me je čekao i nije me pritiskao i zahtevao da definišemo vezu. Verujem da je zato i uspelo. Moja dva sina se sjajno slažu sa njim - kaže Margarita, dodajući da njeni sinovi ne znaju ništa o tome kako je njihov otac majci odsekao ruke.

- Znaju samo da je u zatvoru i to je to. Ne smatraju ga ocem - kaže ona.