SPREMA SE NEŠTO OPASNO! 10.000 RAKETA ĆE POLETETI U SVEMIR!? Milijarder došao na suludu ideju - Hoće da promeni klimu na Marsu!

Pozivi na teraformiranje planeta (stvaranje uslova za zemaljski život) samo su pokriće za raspoređivanje nuklearnog oružja u svemiru, saopštio je šef "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin.

- Onaj ko poziva na 'teraformiranje' Marsa ili drugih planeta dobro zna da je to samo izgovor za raspoređivanje nuklearnog oružja u svemiru koje, ako i bude čemu služilo, onda će to biti samo za 'teraformiranje' naše Zemlje. I to zauvek - napisao je Rogozin na Telegramu.

U poslednjih nekoliko godina šef kompanije "Spejs iks" Ilon Mask više puta je predlagao teraformiranje Marsa, sprovođenjem velike serije termonuklearnih eksplozija u određenim delovima planete.

Prema Maskovoj ideji, to će dovesti do isparavanja smrznutog ugljen-dioksida od kojeg se sastoje ledene kape Marsovih polova. Ispareni gas učiniće atmosferu planete gušćom i prouzrokovati efekat staklene bašte, što će dovesti do povećanja temperature.

Mask takođe smatra da je moguće gađati Mars sa 10 hiljada raketa kako bi se promenila klima planete.