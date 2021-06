SRBI ĆE LETETI U SVEMIR! Uskoro moguće prijavljivanje, a evo ko može da se kvalifikuje i šta su VAŽNI PREDUSLOVI!

U dogledno vreme trebalo bi da bude potpisan sporazum SA "Roskosmosom" , na osnovu kojeg bi se vršile kvalifikacije naših građana, starih između 28 i 55 godina, zdravih, koji govore ruski i engleski. Oni bi polagali test, a najbolji bi prošli i simulacije boravka u svemiru, i možda - i poleteli.

U Kosmosu bi uskoro mogli da se nađu i ljudi iz Srbije, otkrio je Zoran Đorđević, v. d. direktora JP "Pošta Srbije", na zatvaranju izložbe "Srpska i ruska filatelija o kosmosu" u PTT muzeju.

O budućoj saradnji razgovarali su predsednik Aleksandar Vučić i predstavnici "Roskosmosa" i organizacije "Juniti", koji do kraja ove nedelje borave u našoj zemlji.Prema Đorđevićevim rečima, u dogledno vreme trebalo bi da bude potpisan sporazum, na osnovu kog bi se vršile kvalifikacije naših građana, starih između 28 i 55 godina, zdravih, koji govore ruski i engleski. Oni bi polagali test, a najbolji bi prošli i simulacije boravka u svemiru, i možda - i poleteli.

Ruski kosmonaut Sergej Kud-Sverčkov na Međunarodnoj svemirskoj stanici proveo je 185 dana.

Za medije kaže da se za let u kosmos astronauti pripremaju i po šest i više godina, ali se on zbog posebnih okolnosti za ovaj let pripremao godinu dana. U Kosmički odred je primljen 2010.