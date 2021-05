VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan zarobljena je Jovanka Orleanka (Jeanne d'Arc) i predata Englezima, koji su je potom izveli na crkveni sud i 1431. osudili na smrt i spalili na lomači.

1498 Na lomači je spaljen italijanski dominikanski kaludjer Djirolamo Savonarola (Girolamo), politički i verski reformator u Firenci.

1514 U Madjarskoj je počela seljačka buna pod vodjstvom plemića Djerdja Dosa. Četiri meseca kasnije, ustanak je ugušen, a Doso je ubijen.

1526 Papa Klement VII pristupio je Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-nemačkog cara Karla V.

1533 Kenterberijski nadbiskup Tomas Krenmer (Thomas Cranmer) objavio je da je poništen brak kralja Henrija VIII sa Katarinom Aragonskom (Catherine of Aragon) i da je njegovo venčanje sa Anom Bolen (Anne Boleyn) legalno. To je dovelo do raskida Engleske crkve i Vatikana.

1618 Pobunom Čeha u Pragu protiv habsburškog cara Ferdinanda II počeo je Tridesetogodišnji rat. Razljućeni gradjani izbacili su kroz prozor Gradske većnice careve namesnike, smatrajući ih krivim za rušenje dve protestantske crkve kod Praga. Pristalice reformacije su potom proterali jezuite i organizovali svoju vojsku.

1707 Rodjen je švedski prirodnjak Karl fon Line (Carl vonLinne) osnivač i prvi predsednik Švedske akademije nauka i Prirodnjačkog muzeja. Uveo je binarnu nomenklaturu biljaka.

1848 Rodjen je nemački inženjer i pronalazač Oto Lilijental (Otto Lilienthal) čiji su modeli letelica kasnije korišćeni u konstrukciji aviona.

1886 Umro je nemački istoričar Leopold fon Ranke, profesor Berlinskog univerziteta i član Pruske akademije nauka, autor knjige o Prvom srpskom ustanku protiv Turaka ("Srpska revolucija" 1829).

1906 Umro je norveški dramski pisac Henrik Ibzen (Ibsen). Prvi uspeh donela mu je drama sa nacionalnom tematikom "Pretendenti na presto", a svetsku slavu stekao je "Per Gintom" i "Norom".

1908 Rodjen je američki fizičar Džon Bardin (John Bardeen), dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. Sa Vilijamom Šoklijem (William Shockley) izumeo je tranzistor.

1915 Italija je objavila rat Austro-Ugarskoj, napuštajući neutralnost u Prvom svetskom ratu.

1920 Osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji.

1934 U Luizijani su, u okršaju sa policijom, ubijeni Boni (Bonnie) Parker i Klajd Barou (Clyde Barrow), ozloglašeni razbojnički par.

1937 Umro je američki multimilioner Džon Rokfeler (John Rockefeller), osnivač naftnog koncerna Standard Oil.

1939 Britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živeli Arapi i Jevreji.

1945 Nemački nacistički lider i šef Gestapoa Hajnrih Himler (Heinrich Himmler) izvršio je samoubistvo dan nakon što su ga Britanci zarobili; uhapšen je Hitlerov naslednik admiral Karl Denic (Doenitz).

1949 Osnovana je Savezna Republika Nemačka, sa Bonom kao glavnim gradom.

1960 Agenti izraelske tajne službe Mosad uhvatili su u Argentini nacističkog ratnog zločinca Adolfa Ajhmana (Eichmann). Na suđenju u Jerusalemu Ajhman je osuđen na smrt vešanjem.

1962 U Beogradu je umrla srpska slikarka Zora Petrović, čija dela imaju značajno mesto u modernom srpskom slikarstvu. Bila je profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu.

1971 U zemljotresu koji je razorio grad Bingol u istočnoj Turskoj poginulo je najmanje hiljadu ljudi.

1975 U Ljubljani je umro istaknuti jugoslovenski i slovenački vajar Boris Kalin. Jedan je od osnivača Likovne akademije u Beogradu.

1994 Kandidat demohrišćana Roman Hercog (Herzog) postao je predsednik Nemačke.

1997 Predsedničke izbore u Iranu dobio je predvodnik umerene političke struje Mohamad Hatami (Mohammad Khatami).

1999 Kandidat Socijaldemokratske partije Johanes Rau (Johannes) izabran je za predsednika Nemačke.

1999 Avioni NATO-a su grafitnim bombama izazvali nestanak struje u gotovo celoj Srbiji.

2002 U talasu vrućina, koji je zahvatio Indiju, umrlo je 1.030 ljudi, najviše u južnoj državi Andra Pradeš. Temperatura je dostigla rekordnih 51 stepen Celzijusa.

2002 Umro Emir Dragulj, akademski slikar, grafičar, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

2007 Optuženi za ubistvo premijera Zorana Djindjića, pripadnici zemunskog kriminalnog klana i rasformirane Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije, oglašeni su krivim i osudjeni na ukupno 378 godina zatvora.

2008 U razornom zemljotresu koji je 12. maja najviše pogodio kinesku provinciju Sečuan, poginulo je 55.239 ljudi, dok ih se 24.949 vode kao nestali, povredjeno je 281.066 ljudi, dok ih je 5,4 miliona ostalo bez krova nad glavom, saopštili su kineski zvaničnici.

2009 Nemačka Savezna skupština izabrala je ponovo Horsta Kelera za predsednika Nemačke. Keler se kao deveti predsednik Savezne Republike Nemačke na toj funkciji nalazio od 2004.

2010 Umrla je velika kneginja Leonida Georgijevna Romanova (95). Bila je poslednji predstavnik dinastije Romanovih rodjen pre oktobarske revolucije 1917. godine.

2011 U tornadu koji je pogodio grad Džoplin u američkoj saveznoj državi Misuri poginulo je 122 ljudi, a čitave gradske četvrti su sravnjene sa zemljom.

2012 Na prvim predsedničkim izborima posle odlaska sa vlasti Hosnija Mubaraka pre 15 meseca, pobedio je kandidat Muslimanskog bratstva Mohamed Morsi.

2016 U požaru koji je izbio u školskom domu na severu Tajlanda poginulo je 18 devojčica uzrasta od pet do 12 godina.

2017 Na pop koncertu u Mančesteru (Velika Britanija) bombaš samoubica usmrtio je 22 osobe i povredio 59. Odgovornost je preuzela Islamska država, napadač je identifikovan kao Salman Abedi (22), Britanac libijskog porekla rodjen u Mančesteru.