VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

1155 - Nemačkog kralja Fridriha I Barbarosu za rimskog cara krunisao je papa Hadrijan IV.

1429 - Francuske snage pod vođstvom Jovanke Orleanke Ivojvode od Alensona sustigle su i porazile kod Patea engleske trupekoje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana.

1583 - U Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja

u svetu.

1812 - Rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrovič Gončarov,

koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i dekadentnost

ruskog plemstva polovinom 19. veka. Atmosferi apatije koja je

obuzimala rusko plemstvo, suprotstavio je sve snažniji prodor

građanstva. Ime Oblomov glavnog junaka drugog dela istoimenog

romana-trilogije i pojam "oblomovština" postali su sinonimi za

apatiju i bezvoljnost. Izvrsnim stilsko-jezičkim i psihološkim

postupkom u oblikovanju glavnog junaka, mnoštvom detalja koji

stvaraju atmosferu i dopunjuju osnovnu poruku dela dočarao je

stanje duha karakteristično za visoke krugove ruskog društva

njegovog vremena. Ostala dela: romani "Obična priča", "Ponor",

eseji "Milion grčeva", "Bolje ikad nego nikad", "Uspomene o

Belinskom", putopis "Fregata Palada".

1812 - Kongres SAD usvojio je deklaraciju o objavi rata

Velikoj Britaniji zbog nametnutih trgovinskih ograničenja.

1815 - Britanska armija feldmaršala Artura Velzlija,

vojvode od Velingtona i pruske snage feldmaršala Gebharda fon

Blihera potukle su kod Vaterloa, u današnjoj Belgiji, vojsku

francuskog cara Napoleona I. Poraz je primorao Napoleona da 22. juna

drugi put abdicira, posle čega je zatočen na ostrvo Sveta Jelena

u Atlantiku, gde je umro 1821. Postoje špekulacije da je otrovan.

1823 - Posle gušenja ustanka protiv njegove vladavine i

gubitka Brazila 1822, kralj Žoao VI poništio je portugalski ustav,

na čije ga je proglašenje prisilio pritisak građanske revolucije

koja je planula 1820.

1839 - Osnovana je Prva beogradska gimnazija, najstarija

srednja škola koja postoji u kontinuitetu u prestonici Srbije.

Najpre je imala dva razreda, tri godine docnije pet, a profesori

su bili, prvih decenija, najčešće, Srbi iz Vojvodine. Kroz nju

je prošla plejada istaknutih ličnosti srpske istorije, nauke,

umetnosti i kulture, uključujući Stojana Novakovića, Milana

Milićevića, Slobodana Jovanovića, Petra Kočića, Branu

Petronijevića, Veselina Čajkanovića, Aleksandra Belića, Milovana

Glišića, Jovana Skerlića, Jovana Cvijića, Mihaila Petrovića

Alasa, Lazu Lazarevića, Stevana Sremca, Mokranjca, Kornelija

Stankovića, kralja Petra I Karađorđevića, Živojina Mišića,

Stepu Stepanovića, Gavrila Principa, Milana Stojadinovića,

Aleksandra Deroka, Momčila Nastasijevića, Mošu Pijade, Svetozara

Gligorića.

1868 - Rođen je mađarski regent admiral Mikloš Horti de

Nađbanja, koji je od 1920. do 1944. vladao sa zvaničnom titulom

"kraljevski regent Mađarske". Mađarsku je uveo u Drugi svetski

rat na strani Nemačke i učestvovao je u rasparčavanju Kraljevine

Jugoslavije. Njegove trupe izvršile su masovne zločine, najviše

na jugu Bačke u Šajkaškoj i u Novom Sadu, nad civilima, Srbima

i Jevrejima. Kao admiral, pred kraj Prvog svetskog rata postao je

komandant austrougarske flote i 1918. je ugušio pobunu mornara u

Boki Kotorskoj, a 1919. u Mađarskoj je predvodio gušenje

komunističke pobune, koju je vodio Bela Kun. Posle drugog svetskog

rata utočište mu je pružila Salazarova Portugalija, gde je i

umro. Jugoslavija ga je proglasila ratnim zločincem, ali nikada

nije izveden na sud.

1881 - Rusija, Austrija i Nemačka potpisale su tajni savez

"Ligu tri cara".

1882 - Rođen je bugarski revolucionar i državnik Georgi

Mihajlovič Dimitrov, vođa i jedan od tvoraca Komunističke partije

Bugarske, prvi predsednik bugarske vlade posle Drugog svetskog rata,

generalni sekretar Kominterne od 1935. do 1943. Posle paljevine

Rajhstaga 1933, za koju su nacisti optužili komuniste, sudio mu

je nacistički sud na Lajpciškom procesu. Sjajnom odbranom

pretvorio je suđenje u optužbu protiv nacizma, što je imalo

izuzetan ođek u celom svetu.

1884 - Rođen je francuski političar Eduard Dalađe,

potpisnik Minhenskog pakta s Nemačkom 1938, kojim je Adolfu

Hitleru omogućeno da okupacijom Sudeta rasparča Čehoslovačku.

Između dva svetska rata bio je tri puta francuski predsednik

vlade, a u Drugom svetskom ratu interniran je u Nemačku posle

okupacije Francuske.

1886 - Rođen je Ignjat Pavlas, advokat iz Novog Sada,

istaknuti srpski nacionalni i kulturni delatnik. U Srpskom narodnom

odboru, obrazovanom u Novom Sadu 1918. bio je potpredsednik. Član

je delegacije koja je 1918. u Beogradu, tražila da srpska vojska

najbrže moguće uđe u Novi Sad i Bačku i dočekao je srpsku vojsku

9. novembra. Predsedavao je Velikom narodnom skupštinom u Novom Sadu

25. novembra 1918. koja proglasila prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini

Srbiji. Jedan je od prvaka sokolskog pokreta u Bačkoj, i najzaslužniji

je za izgradnju Sokolskog doma u Novom Sadu 1936, tada Spomen-dom kralja

Aleksandra I. Bio je i predsednik Veslačkog kluba Danubius, osnivač i

predsednik planinarskog društva "Fruška gora". Organizovao je gradnju

planinarskih domova na Fruškoj gori, na Zmajevcu, Osovlju, Iriškom vencu,

kao i na Rudniku kod Gornjeg Milanovca. Ubili su ga mađarski okupatori

januara 1942, u Novom Sadu, na Dunavu.

1928 - Norveški polarni istraživač Rual Amundsen, prvi

čovek koji je osvojio Južni pol, nestao je tokom leta avionom

iznad Severnog ledenog okeana. Ka Severnom polu poleteo je u

pokušaju da pronađe nestalu italijansku ekspediciju i očito je

poginuo u avionskoj nesreći. Istraživao je predele oko Severnog

i Južnog pola i na najjužniju tačku Zemlje dospeo je 14. decembra

1911. a Severni pol preleteo je u maju 1926. Prvi je od 1903. do

1906. prošao ceo Severozapadni prolaz severno od Amerike, između

Atlantskog okeana i Beringovog moreuza i od 1918. do 1921.

Severoistočni prolaz severno od Evrope, od Norveške do Beringovog

mora. Napisao je delo "Južni pol".

1936 - Umro je ruski pisac Aleksej Maksimovič Pješkov,

poznat kao Maksim Gorki, utemeljivač socijalističkog realizma.

Najčešća tema njegovog stvaralaštva su ljudi sa društvenog dna,

pobunjenici svih vrsta, izgubljeni i prezreni. Posle 1917. iako je

polemisao s Lenjinom i drugim boljševičkim prvacima, učestvovao

je u intelektualnoj obnovi zemlje i smatra se najznačajnijim

kulturnim poslenikom u postoktobarskoj epohi. Umro je 1936. pod

okolnostima koje nisu potpuno rasvetljene. Dela: priče, pripovetke

i romani "Makar Čudra", "Konovalov", "Pesma o Sokolu", "Foma

Gordejev", "Mati", "Pesma o vesniku oluje", "Leto", "Trojica",

"Ispovest", "Gradić Okurov", "Supruzi Orlovi", "Artomonovi",

"Život Klima Samgina", "autobiografska" trilogija "Detinjstvo",

"Među ljudima" i "Moji univerziteti", drame "Malograđani",

"Na dnu", "Na letovanju", "Neprijatelji", "Vasa Železnova",

"Jegor Buličov i ostali", uspomene "Lav Tolstoj".

1940 - Francuski general Šarl de Gol uputio je iz Londona

radio poruku zemljacima širom sveta da se odupru okupaciji Nemačke

i predstavio je sebe kao predvodnika "slobodnih Francuza" (onih koji

ne priznaju Vladu u Višiju). Njegov proglas je posebno imao ođeka

u francuskim kolonijama, koje su postupno odricale poslušnost

Petenovoj Vladi u Višiju i priznavale De Gola.

1940 - Nemačke trupe su zauzele stateški značajnu

francusku luku Šerbur.

1942 - Rođen je engleski muzičar Pol Mekartni, član

kvarteta "Bitlsi", koji su šezdesetih godina 20. veka postali

najpopularniji rok sastav. Posle raspada "Bitlsa" 1972. nastavio

je samostalnu muzičku karijeru.

1953 - Proglašena je Republika Egipat sa generalom

Muhamedom Nagibom, vođom pobune kojom je 1952. s vlasti zbačen

kralj Faruk, kao predsednikom.

1965 - Vazduhoplovni vicemaršal Ngujen Kao Ki, američki

štićenik, je preuzeo vlast kao premijer Južnog Vijetnama i pozvao

na odlučniji rat protiv oslobodilačkog pokreta Vijetkong.

1968 - Britanski Dom lordova odbacio je odluku

laburističke vlade o sankcijama protiv režima bele manjine u

Rodeziji.

1972 - Britanski putnički avion tipa "Trajdent" srušio se

ubrzo po poletanju iz Londona, što nije preživeo niko od 118

ljudi u letelici.

1975 - Ubici kralja Saudijske Arabije Fejsala u martu 1975,

kraljevom sinovcu princu Fejsalu Musaidu, javno je odrubljena glava

ispred palate vlade u Rijadu.

1979 - U Beču su Leonid Brežnjev i Džimi Karter

potpisali sporazum SALT 2 kojim su se Sovjetski Savez i Sjedinjene

Države obavezali da ograniče strateško nuklearno naoružanje.

1987 - Izrael je osudio odluku poglavara rimokatoličke

crkve pape Jovana Pavla II da primi u audijenciju predsednika

Austrije Kurta Valdhajma, zbog njegovog učešća u nemačkim

formacijama tokom Drugog svetskog rata.

1993 - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je

slanje 7.600 "plavih šlemova" u šest gradova u Bosni i

Hercegovini.

1996 - Savet bezbednosti UN stavio je van snage zabranu

izvoza teškog naoružanja bivšim jugoslovenskim republikama.

1996 - Benjamin Netanjahu je preuzeo dužnost predsednika

vlade Izraela kao najmlađi šef vlade u istoriji te zemlje, posle

izborne pobede njegove desničarske koalicije.

1997 - Turski premijer Nedžmetin Erbakan, prvi islamista u

istoriji moderne Turske na čelu vlade, podneo je ostavku, čemu je

prethodio snažan pritisak tradicionalno sekularnog turskog

armijskog vrha.

2004 - Šefovi država ili vlada 25 članica EU usvojili

su u Briselu prvi ustav EU, uz dogovor da dokument stupi na snagu

pošto ga ratifikuju sve zemlje članice.

2004 - Velika Britanija je dodelila počasnu titulu viteza

lovcu na naciste Simonu Vizentalu.

2005 - Sudanska vlada potpisala je u egipatskom glavnom

gradu Kairu mirovni sporazum sa jednom od najvećih opozicionih

grupa, Nacionalnom demokratskom alijansom (NDA) s namerom da okonča

16-godišnji sukob u kojem je poginulo više od dva miliona ljudi,

a oko četiri miliona je primorano da napusti domove.

2010 - Umro je Žoze Saramago, portugalski pisac,

nobelovac. Rođen je u seljačkoj porodici i promenio je

niz zanimanja, da bi se tek 1976. posvetio književnosti.

Smatra se jednim od najvećih portugalskih pisaca. Prevođen

je na preko trideset jezika. Dela: "Embargo i druge priče",

"Godina smrti Rikarda Reiša", "Slepilo", "Sedam sunaca i

sedam mesečina", "Jevanđelje po Isusu Hristu".

2010 - Umro je Bogdan Bogdanović, arhitekta,

univerzitetski profesor, član SANU. Izvesno vreme bio je

gradonačelnik Beograda. Autor je velikog broja spomenika

posvećenih žrtvama i borcima u Drugom svetskom ratu (Jasenovac,

Mostar, Bela Crkva, Jevrejske žrtve, Beograd). Objavio 26 knjiga

na srpskom i nemačkom, stručnih i publicističkih. Dela: "Zaludna

mistrija", "Urbanističke mitologeme", "Urbs i Logos", "Ukleti

neimar".

2014 - Umrla je Stefani Kvolek, izumitelj kevlara,

materijala od kog se prave panciri i druga neprobojna oprema.

Kvolek je u vreme kada je izumela kevlar 1964. godine, radila

kao hemičar u kompaniji "DuPont" u Delaveru. Iako je prvobitno

zamišljeno da se kevlar koristi za automobilske gume, ispostavilo

se da je to materijal jači od metala, pa je dobio mnogo širu

primenu.

2017 - U najtežim požarima u istoriji Portugalije,

koji su izbili prethodnog dana, u centralnom delu te zemlje

u oblasti Pedrogau Grande, poginulo je 66 osoba a 204 su

povređene. Ljudi su većinom stradali u automobilima tokom

nastojanja da napuste područja zahvaćena požarima.