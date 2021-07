PROVEDE U SNU 300 DANA GODIŠNJE I RADI SAMO PET DANA MESEČNO: Ovaj muškarac pati od retkog poremećaja (VIDEO)

Indijac (42) nedavno je dospeo u medije zbog stanja koje uzrokuje prekomerno spavanje, pa tako u snu provede čak 300 dana godišnje. Bizaran slučaj muškarca po imenu Pukaram iz sela Badua u Radžastanu okarakterisan je kao hipersomnija, zbog koje jedna tura spavanja za njega može da traje i do 25 dana.

