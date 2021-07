Kristina (23) je udata za milionera i već ima 20 DECE! ŽELI DA IH IMA 105: Žive sa 16 dadilja i nedeljno troše 6.000 dolara na OVO!

Ruskinja Kristina Ozturk (23) u braku je sa gruzijskim milionerom Galipom Ozturkom (56) sa kojim u ovom trenutku ima dvadesetoro dece, iako je njen cilj 105.

Kristina je jedno rodila prirodnim putem, a ostalu decu par je dobio uz pomoć surogat majčinstva koji je u Gruziji legalan. Naime, Kristina kaže da se nada da će imati nekoliko desetina više dece, takođe uz pomoć surogat majki.

Nedavno je Kristina dospela u sve svetske medije jer je u godinu dana platila 168.000 evra na surogat majke, a sve kako bi došla do svog cilja od 105 beba koje želi da ima.

Galip je turski milioner koji već ima 9 dece. U prošlogodišnjem intervjuu za "Forbs" rekao je:

- Imam devetoro dece, svi žive i rade u Turskoj. Uzrasta su od 12 do 34 godine, ali svi rade, čak i taj najmlađi. On prodaje povrće i jaja. Vremenom uvodim decu u svoj posao.

Kristina, inače poreklom Ruskinja iz Moskve, ističe da sve potencijalne surogat majke prolaze kroz savetovanje i da je sve pravno gledano potpuno čisto pre nego što će zatrudneti sa decom koja genetski potiču od Kristine i Galipa.

Kristina se inače upoznala sa Galipom kada je kao mlada samohrana majka rešila da otputuje do "Las Vegasa Crnog Mora", kako zovu Batumi. Tamo je upoznala Galipa i to je bila, kaže, ljubav na prvi pogled. "On je moj mentor, vodič i princ - sve u jednom", tvrdi ona za "Daily mail", a Galip potvrđuje njene reči.

Kristina ima 16 dadilja, a svaka od njih ima mesečnu platu od 500 dolara. Raspored im je, kaže, takav da rade četiri dana, a onda imaju dva dana pauze. Žive u njihovoj kući i imaju svoju kuhinju.

- Troškovi u ovako velikoj porodici su ogromni. Svake nedelje potrošimo 20 najvećih paketa pelena i 53 pakovanja formule za bebe. Svake nedelje trošimo oko 6.000 dolara za najnužnije stvari za decu. Nekad malo više, nekad malo manje ali otprilike je to ta cifra. Iako ih imamo toliko, svako dete ima svoju odeću, ne dele ništa osim ponekad za fotografisanj, rekla je Kristina za "Sun".

A deca su, sledećim redom: Mustafa (14 meseci), Marijam (13 meseci), Ajrin (13 meseci), Alisa (13 meseci), Hasan (godinu dana), Džudi (1), Harper (11 meseci), Tereza (11 meseci), Husein (11 meseci), Ana (10 meseci), Izabela (10 meseci), Ismail (9 meseci), Mehmed (9 meseci), Ahmed (9 meseci), Ali (8 meseci), Kristina (8 meseci), Sara (7 meseci), Lokman (7 meseci), Galip (6 meseci) i Olivija (4 meseca).

Žive u vili, a po jedna soba ide na dvoje ili najviše troje dece.

- Još uvek su mali, kada malo porastu dobiće svako svoju sobu. Za sada živimo u kući na tri sprata, a planiramo ili da je nadogradimo ili da kupimo veću. Trenutno ima sasvim dovoljno prostora za sve - kaže Kristina.

Ona kaže i da daje sve od sebe da se posveti svakom detetu, što nije lako kada ih ima 20.

- Trudim se, ali moje omiljeno dete je moj muž - kaže Kristina za "Mirror".