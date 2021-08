NAJTUŽNIJA PRIČA KRALJEVSKE PORODICE: Život kraljičinog rođaka bio je tragedija - Porodica ga se ODREKLA, umro veoma mlad! (FOTO)

Iako neki članovi porodice nikada neće biti zaboravljeni, drugi zaslužuju da se o njima više govori.

Kralj Džordž V i kraljica Meri imali su šestoro dece, uključujući kralja Edvarda VIII, kralja DŽordža VI i princa Džordža, vojvodu od kenta.

Njihovog najmlađeg sina, princa Džona javnost zove i "Zaboravljenim sinom kuće Vindzor" jer je njegov život bio veoma kratak i tužan.

Princ DŽon Čarls Frensis rođen je 12. jula 1905. godine na imanju Sandringem u Norfoku, a porodica mu je nadenula nadimak "Džoni", piše "Maj London".

Queen Victoria’sGrandson Prince John (1905-1919)Third son of King George V and Mary In 1909 it was discovered that He had Epilepsy.During that time Epilepsy was considered a mental illnessHistorians now believeHe had a form of Autism.He died in his sleep by a severeSeizure age 13 pic.twitter.com/IJD52vAO7n

U vreme njegovog rođenja, roditelji su mu bili princ i princeza od Velsa, a deda kralj Edvard VII. On je takođe bio praunuk kraljice Viktorije.

Bio je poznat po svom nestašnom ponašanju, a zabeleženo je da je njegov otac rekao američkom predsedniku Teodoru Ruzveltu da su "sva njegova deca poslušna, osim Džona".

Do svog četvrtog rođendana 1909. godine, Džon je postao "bolno spor". Iste godine doživeo je prvi epileptični napad. Takođe je počeo da pokazuje znake onoga za šta stručnjaci sada veruju da je težak oblik autizma.

Iako se princ Džon redovno pojavljivao u javnosti do svoje 11. godine, porodica je bila zabrinuta zbog njegovog lošeg ponašanja - toliko da nije prisustvovao krunisanju roditelja 1911. godine.

Tokom Prvog svetskog rata, Džon je slabije viđao svoje roditelje jer su često odsustvovali zbog službenih dužnosti.

Džon je polako počeo da nestaje iz javnosti i nijedan njegov službeni portret nije naručen nakon 1913. godine.

Prince John also called Johnnie- The forgotten Prince(1905-1919)age13 He was the son of King George V And Mary Teck It was discovered He had Epilepsy and In those times Families hid the child because It was considered A Mental illness He may have been Autistic too.Died in sleep pic.twitter.com/0BUTl30e6m